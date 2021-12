Tina Cipollari parla per la prima volta del nuovo fidanzato Alfredo

By

Nuovo amore per l’opinionista di Uomini e Donne

Il cuore di Tina Cipollari è tornato a battere. Dopo il divorzio da Kikò Nalli e la fine della storia d’amore con il ristoratore Vincenzo Ferrara, la Vamp di Uomini e Donne sta vivendo una nuova relazione. La 56enne lo ha annunciato alla corte di Maria De Filippi e nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Vero ha svelato qualche dettaglio in più. Il fortunato si chiama Alfredo e non fa parte del mondo dello spettacolo.

“Non voglio esporlo, correre troppo”, ha precisato Tina Cipollari. I tre figli dell’opinionista tv – Mattias, Gianluca e Francesco – hanno avuto modo di vedere Alfredo ma da lontano. Per il momento non c’è stato ancora alcun contatto tra i ragazzi e il nuovo compagno della madre. Tina ha così motivato la sua decisione:

“Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate”

Tra Tina Cipollari e Alfredo tutto è iniziato nell’estate 2021, grazie ad alcuni amici in comune. Alfredo, proprio come la Vamp, dovrebbe vivere a Roma. Ad oggi non si conoscono ulteriori particolari sull’uomo.

Gli amori tormentati di Tina Cipollari

A un passo dall’altare è finita la liaison tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, imprenditore e proprietario di uno dei più noti ristoranti di Firenze. Qualcuno ha parlato di un presunto tradimento da parte dell’uomo ma i diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito.

Oggi la Cipollari ha deciso di ripartire da Alfredo, che apprezza molto la sua solarità, vivacità e schiettezza. Intanto Tina ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito Chicco, che vede spesso per amore dei tre ragazzi in comune. I due si vedono anche a Natale: Nalli pranza prima con la madre e poi raggiunge ex moglie e figli.

Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono conosciuti e innamorati grazie a Uomini e Donne: lei all’epoca era già opinionista mentre lui era il corteggiatore dell’ex tronista Zaira. Tra un commento e uno sguardo Tina e Kikò sono stati travolti dalla passione e dopo il matrimonio hanno messo su famiglia.

La rottura, avvenuta qualche anno fa in maniera del tutto pacifica, è arrivata quando entrambi hanno capito che il sentimento che li legava non era più forte come quello di un tempo.