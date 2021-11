Tina Cipollari furiosa: “Ecco tutta la verità: perché vedo Kikò tutti i giorni”

Tina Cipollari, vulcanica opinionista di Uomini e Donne, ha messo le cose in chiaro, a suo modo, cioè con schiettezza e senza troppi giri di parole: nessun ritorno di fiamma con il suo ex marito Chicco ‘Kikò’ Nalli. Il noto volto di UeD lo ha sottolineato in modo perentorio dopo che nelle scorse ore Nuovo Tv ha parlato di incontri segreti tra lei e l’ex, e di un possibile ritorno in love. Tina, con una serie di Stories Instagram, ha spiegato che è vero che frequenta l’ex marito, ma non di nascosto e non perché sia ri-decollato l’amore. Semplicemente perché con l’hair stylist ha avuto tre figli, i rapporti sono rimasti ottimi e si rema nella medesima direzione.

La Cipollari ha dichiarato di essere rimasta stupita dalla notizia del suo presunto riavvicinamento a Kikò, parlando di notizia “spudoratamente falsa” ed evidenziando che non incontra assolutamente l’ex marito in gran segreto. L’opinionista ha anche colto la palla al balzo per fare nuovamente chiarezza sul rapporto che oggi condivide con Kikò.

I due, ha spiegato la medesima Tina, si vedono spessissimo, condividendo del tempo assieme “tutti i giorni” per le esigenze e i bisogni dei figli. Quindi ha rimarcato di avere un “ottimo rapporto” con Nalli, motivo per cui l’ex coppia non ha alcun tipo di scadenza e giorni stabiliti dal giudice da trascorrere con i figli. Ha anche sottolineato che capiterà ancora che sarà vista in compagnia di Chicco, invitando i giornali di cronaca rosa a non sparare bufale.

In una Stories successiva l’opinionista di UeD ha poi voluto precisare che grazie all’ottimo legame rimasto con l’ex marito tutti e tre i loro figli sono sereni. Infine un’ultima stilettata a chi ha messo in circolo la fake news del presunto ritorno di fiamma: “Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta”.

Tina Cipollari e Kikò, la situazione sentimentale attuale dei due ex

Kikò, dopo avere chiuso la relazione con la professoressa Ambra Lombardo, è single. Anche Tina ha visto naufragare di recente la love story imbastita dopo la fine del suo matrimonio. Con l’imprenditore Ferrara l’amore è giunto al capolinea nei mesi scorsi. A Uomini e Donne si è mormorato di un nuovo fidanzato ma su tale fronte, ora, tutto tace.