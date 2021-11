Tina Cipollari e Kikò, ritorno di fiamma? Il retroscena: “Incontro segreto”

By

Cosa sta accadendo tra Tina Cipollari e Chicco Nalli? Pare che l’opinionista di Uomini e Donne abbia un rapporto sempre più stretto con il suo ex, Kikò (nome d’arte), padre dei suoi tre figli. La copertina del nuovo numero del settimanale NuovoTv rivela un retroscena interessante sui due, che hanno sempre mantenuto un rapporto dopo la fine della loro relazione. Secondo questa nuova indiscrezione, Tina e Kikò proverebbero ancora dei sentimenti l’uno verso l’altra.

“Incontro segreto. E il tam tam dice: tra loro due c’è ancora sentimento”, questo è ciò che svela la rivista diretta da Riccardo Signoretti in esclusiva, con una foto che ritrae Tina e Chicco. Cosa sta davvero accadendo tra loro? Potrebbe essere scoppiata di nuovo la scintilla? In questi ultimi mesi, la Cipollari a UeD ha annunciato di aver ritrovato l’amore. La sua recente storia con Vincenzo Ferrara è giunta al capolinea e la conferma è arrivata a fine estate.

Lei stessa ci ha tenuto a precisare, nello studio di Canale 5, che attualmente la sua vita sentimentale “va benissimo”, rivelando così di essersi fidanzata. Non solo, ci ha tenuto a sottolineare che in realtà la sua relazione con Vincenzo è finita parecchio tempo fa. Ed ecco che ora sta cercando di rifarsi una vita “con un altro uomo“. Ha addirittura chiesto a Maria De Filippi, durante una lite con Gemma, di poter presentare la sua nuova dolce metà in studio.

A parlare della Cipollari e Kikò ci ha pensato, di recente, Ambra Lombardo. Quest’ultima ha avuto una storia d’amore con Nalli, nata all’interno della casa del GF. I primi giorni di agosto, poco prima della notizia sulla rottura tra Tina e Vincenzo, l’ex gieffina ha sganciato una bomba! Secondo Ambra, il parrucchiere non avrebbe mai smesso di amare l’opinionista.

Lo stesso Chicco ci ha tenuto poi a smentire le parole della Lombardo, dichiarando di non amare più la Cipollari, ormai sua ex moglie dall’anno 2005. Il gossip ora li vede, però, nuovamente vicini. Probabile che i due continuino semplicemente a mantenere un rapporto stabile e sereno per il bene dei loro tre figli Mattias, Francesco e Gianluca.

Nello show del pomeriggio di Canale 5, Tina Cipollari sembrava parlare di un nuovo amore, che non porterebbe il nome di Kikò. Il fatto che la rivista ora sveli un presunto “incontro segreto”, lascia qualche dubbio al riguardo. Sicuramente chi tifava per il loro amore, oggi può avere una speranza in più!