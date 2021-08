Kikò ama ancora Tina Cipollari? Ambra Lombardo sgancia la bomba

Ambra Lombardo ha amato molto Chicco Nalli, in arte Kikò. I due si sono conosciuti e innamorati grazie al Grande Fratello di Barbara d’Urso ma lontano dalla Casa più spiata d’Italia la storia non è decollata. In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più la 35enne è tornata a parlare di quella relazione, sganciando una vera e propria bomba che coinvolge Tina Cipollari, ex moglie di Kikò nonché opinionista di Uomini e Donne.

Ambra Lombardo non ha nascosto di essere piuttosto amareggiata per come è finita la relazione con Chicco Nalli. La distanza – lei a Milano, lui a Roma – e gli impegni famigliari del parrucchiere non hanno aiutato a rafforzare il legame, che sembrava inossidabile davanti alle telecamere del programma di Canale 5. Ma c’è di più: secondo Ambra Kikò proverebbe ancora un sentimento forte nei confronti dell’ex moglie Tina Cipollari.

Ambra Lombardo ha spiegato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”

Dunque secondo Ambra Kikò è ancora innamorato di Tina Cipollari? La Lombardo ha così replicato:

“Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”

Ambra Lombardo ha inoltre confidato che se Kikò tornasse a corteggiarla lei prenderebbe in considerazione l’idea di dare un’altra chance al loro rapporto naufragato qualche tempo fa. “Kikò è la persona che più di ogni altra ha cercato di capirmi”, ha ammesso l’opinionista di Tiki Taka di Piero Chiambretti.

Come reagirà Tina Cipollari alla confessione di Ambra Lombardo? L’opinionista di Uomini e Donne è pronta a convolare a nozze con un altro uomo, il ristoratore toscano Vincenzo. Per amore dell’uomo Tina sta addirittura lasciando Roma e si sta trasferendo a Torino.

Kikò Nalli è invece single. Dopo la fine del matrimonio con Tina e la breve liaison con Ambra Lombardo non è riuscito più a innamorarsi di nuovo. Il 47enne è concentrato sul suo lavoro e sui suoi tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Pure Ambra Lombardo è sola: la Professoressa siciliana non riesce a trovare l’uomo giusto con il quale creare qualcosa di solido e, perché no, mettere su famiglia.

Perché è finito il matrimonio tra Kikò e Tina Cipollari

Chicco Nalli e Tina Cipollari si sono lasciati nel 2018. Stando a quanto dichiarato dall’hair stylist al Grande Fratello era finito da parte di entrambi l’amore. Una separazione senza traumi dovuta ad una sentimento che si era completamente spento. Ma a detta di Ambra Lombardo non è proprio così…