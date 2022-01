GF Vip: nella notte lacrime e liti Basciano-Sophie, Barù bacchetta Signorini

La notte post puntata al Grande Fratello Vip 6 è sempre molto movimentata, ma dopo una puntata importante come quella di ieri lo è stata ancora di più. Importante si fa per dire, perché è opinione di molti che il rimprovero di Signorini e del GF Vip stesso ai concorrenti sia stato troppo leggero. Nessun provvedimento preso, verso nessuno, e in alcuni momenti Signorini ha anche difeso Katia Ricciarelli, anziché rimproverarla. Insomma, hanno usato la mano morbida, troppo morbida, ma il messaggio dovrebbe essere arrivato forte e chiaro: nella Casa c’è troppa maleducazione, non c’è rispetto e si usa un linguaggio troppo colorito. Sarà servito questo rimprovero? Si scoprirà nelle prossime settimane.

Nel frattempo il rimprovero alla Ricciarelli troppo leggero non ha convinto né fuori la Casa né dentro, a quanto pare. Subito dopo la puntata infatti Barù ha bacchettato Signorini sulla questione Katia. In particolare si è scagliato contro la decisione di difendere le frasi razziste rivolte a Lulù Selassié. In ballo non c’erano solo queste, ma anche altre sessiste e omofobe, ma per il conduttore è tutto giustificabile con l’età della Ricciarelli. Va giustificata, secondo lui, ma non secondo altri. Se sui social tutti si sono scagliati contro la mano morbida degli autori, nella Casa ci ha pensato Barù:

“Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere. Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fott..to. Sono cose brutte”

A lui non è piaciuto il modo in cui la questione è stata gestita, e di sicuro altri sono d’accordo con lui ma non tutti hanno il coraggio di esporsi, nella Casa. Sarà anche per questo che Barù vorrebbe lasciare il GF Vip? Il concorrente sente di aver completato un percorso, nonostante il breve tempo nella Casa, ma forse anche il clima non è dei migliori per avere voglia di andare avanti. Sophie e Soleil hanno provato a convincerlo a cambiare idea, anche puntando su una possibile simpatia con Jessica Selassié ma a lui poco interessa. Soleil gli ha chiesto se lo farebbe almeno per mezza clip, ma lui ha replicato in modo perfetto: “Se voglio le do di mio le clip”. Cambierà idea? Il pubblico lo spera.

Sophie litiga con Basciano, che ha preferito Gianmaria a lei: notte di lacrime al GF Vip

Nel frattempo c’è stata una lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest’ultimo ieri sera ha votato Gianmaria Antinolfi come preferito, mentre Sophie ha dato il suo voto ad Alessandro. Così dopo la puntata i due si sono affrontati e ognuno ha difeso le proprie ragioni. A lui proprio non va già che Sophie non si esponga in puntata sul loro rapporto, quasi volesse minimizzarlo e continuare a tenerlo nel dubbio. si aspettava più conferme da parte di Sophie insomma, conferme che non sono arrivate. Per Sophie invece Basciano direbbe tante parole ma dimostrerebbe poco con i fatti (i fatti sarebbero votarla come preferita?).

Lo scontro si è acceso in sauna. Faccia a faccia, Basciano ha attaccato Sophie: “Fai la fenomena e non ti esponi mai sul nostro rapporto, hai rotto”. Come riporta Fanpage, lei ha risposto così: “Io non faccio la fenomena! Mi devi far parlare. Se vuoi una persona che dice tante cose e poi a fatti non fa niente non sono io quella persona. Le parole volano. In puntata non ho detto cose brutte”. Basciano non ha voluto sentire ragione e vedendo che proprio non si capivano, dopo aver ripetuto più volte le stesse cose è andato via. Basciano ha lasciato sola Sophie in sauna, lei è scoppiata in lacrime e a consolarla è arrivata Soleil.