GF Vip, alcol e notte folle: Delia disinibita e tilt di Basciano, l’ira di Sophie

Notte spericolata e a tratti folle al Grande Fratello Vip: protagonista assoluta Delia Duran che, oltre ad essersi attirata le critiche caustiche di Barù, ha fatto montare la gelosia di Sophie Codegoni, che si è ritrovata a mettere in riga Alessandro Basciano, reo, secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, di sbavare per la venezuelana la quale si è scatenata in piscina con la new entry Gianluca Costantino. A incendiare gli animi ci ha pensato pure l’alcol, che, evidentemente ha fatto i suoi effetti, innescando la disinibizione della sudamericana.

Si è intuito che la nottata avrebbe riservato sorprese già nel corso della serata, quando Delia ha ribadito di voler piantare in asso Alex Belli: “Basta sono stufa. Adesso sono libera, una donna liberissima finalmente! Adesso mi levo anche il nostro anello”. L’ennesimo capitolo di una soap opera infinita e in cui non si capiscono più i contorni del reale e della finzione. Sicuramente sono stati verissimi gli ammiccamenti focosi che la modella ha fatto a Costantino. Non prima però di essersi confidata con Soleil: esatto, proprio la sua rivale in amore. Surreality!

“Non capisco perché proprio ora. Non credo nemmeno sia per i due arrivati ieri”, ha detto Soleil a Delia nel momento in cui quest’ultima ha deciso di lasciare Belli (ma quante volte lo ha già lasciato? Surreality!). La Duran ha replicato così all’italo americana: “No non c’entrano nulla questi due ragazzi carinissimi. Però sono una ventata d’aria fresca, gentili, carichi e portano tanta gioia e spensieratezza“. A questo punto Sorge ha consigliato alla sudamericana di svagarsi. Detto, fatto!

Delia si è così fiondata in piscina dove è stata raggiunta da Gianluca Costantino, che inizialmente è stato sulle sue, mostrando anche un po’ di impaccio. Ci ha pensato la Duran a farglielo passare avvinghiandosi a lui e balzandogli sulle spalle, con tanto di pose ‘proibite’. Una notte folle che ha lasciato esterrefatti diversi inquilini. Barù, con il suo stile ‘corrosivo’, ha subito ‘infilzato’ la donna.

“Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?”. Così Barù a Davide Silvestri. L’agire disinibito nella Duran ha pure provocato un terremoto nella relazione di Sophie Codegoni e Basciano.

GF Vip, Delia manda in confusione Basciano e Sophie Codegoni

“Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il C… a Delia, dai“, ha tuonato la 19enne. Alessandro ha naturalmente negato, rilanciando con minacce di troncare la storia e persino di ritirarsi dal gioco. Surreality!

“Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così, se pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te“, ha concluso Basciano. Nella Casa più spiata d’Italia si stanno raggiungendo picchi di trash inenarrabili.