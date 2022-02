GF Vip, notte tesa: Lulù “pidocchiosa”, ira di Basciano, Belli rientra

La 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è conclusa con una proposta da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality ha praticamente chiesto ad Alex Belli, nel bene o nel male il protagonista di questa edizione, di rientrare in Casa. Ciò è avvenuto dopo una forte litigata durante uno stacco pubblicitario tra Gianluca Costantino, difeso da Alessandro Basciano, e Antonio Medugno. La notte nella Casa più spiata d’Italia è proseguita, dopo la messa in onda, con un’ennesima bordata di Katia Ricciarelli nei confronti di una delle principesse Selassiè. Ma andiamo con ordine.

GF Vip 6, Alfonso Signorini chiede a Alex Belli di rientrare in Casa

Il GF Vip 6 ha avuto come protagonista il teatrino tra Alex Belli, la “moglie” Delia Duran, new entry in Casa, e Soleil Sorge, una delle veterane di questa edizione. Recentemente la modella venezuelana ha pubblicamente detto di volersi comportare da donna libera visto il trattamento ricevuto dal “marito” Belli, ospite fisso in studio del GF Vip. La telenovela avrà presto, a quanto pare, un colpo di scena. Signorini ha infatti avuto la brillante idea, già nell’aria, di far rientrare l’attore di CentoVetrine in Casa per risolvere la vicenda faccia a faccia con le due donne che afferma di amare.

“Ti propongo di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione e capire con chi voglia stare tra Soleil e Delia”, ha annunciato Signorini, scatenando il disgusto di Adriana Volpe e Aldo Montano. Quest’ultimo ha definito Belli “stomachevole”. Non è chiaro se il nuovo ingresso del 39enne avverrà già il prossimo venerdì 11 febbraio 2022 o meno e quanto si prolungherà la sua permanenza. Ciò che è praticamente certo è che ci saranno scintille tra i tre.

GF Vip, Basciano contro Medugno, volano parole forti

Durante la messa in onda di ieri sera c’è stata una vera e propria lite tra due delle più recenti new entry in Casa: il tiktoker Antonio Medugno e il personal trainer Gianluca Costantino, amico di Alessandro Basciano. Medugno si è inalberato in quanto Gianluca lo ha nominato. “Sono entrato con lui e non l’avrei mai nominato. Sbaglio io a fidarmi della gente…”, ha detto il tiktoker, visibilmente offeso. Questo, poi, ha continuato accusando Costantino di non avere personalità. Ciò ha mandato su tutte le furie Basciano, che è intervenuto in difesa dell’amico:

“Lui è il mio migliore amico e tu hai sparato una stro***ta contro di me e lui ti ha nominato… dov’è il problema? Gianluca può dire ciò che gli pare. Non gli dire mai più che non ha personalità, ne ha tre volte di te. Scemo! Quando avrai la strada che ho fatto io… e l’esperienza che ho io… ‘sto scemo! Impara l’educazione”.

GF Vip 6 Katia Ricciarelli, ennesimo sfondone contro Lulù

Ormai si è perso il conto degli sfondoni e delle parole offensive pronunciate durante questa avventura al GF Vip da Katia Ricciarelli, diretti soprattutto alle principesse Selassiè. La soprano, dopo la puntata, ha commentato una clip in cui la sorella di Jessica e Clarissa è crollata a causa della mancanza del suo Manuel Bortuzzo e del trattamento ricevuto da Miriana Trevisan. Quest’ultima, nonostante Lulù le abbia confidato i suoi problemi più intimi riguardanti le ristrettezze economiche della sua famiglia, non l’ha votata come preferita scegliendo invece Manila Nazzaro.

La cantante, confidandosi con Soleil Sorge, ha commentato le parole di Lulù accusandola di essere troppo attaccata ai soldi e affibbiandole l’ennesimo epiteto poco carino, “pidocchiosa”: