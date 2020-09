Grande Fratello Vip 5 terza puntata: nominati, squalifica e confronti inattesi

La terza puntata del Grande Fratello Vip 5 , in onda lunedì 21 settembre 2020, si è aperta con un monologo di Alfonso Signorini in cui ha spiegato al pubblico perché determinate parole non vanno usate. Lo ha fatto per introdurre il discorso su Fausto Leali, che ha usato ripetutamente un termine considerato oggi offensivo verso Enock, ma non solo. C’è stato un ampio dibattito sulla questione prima che il conduttore comunicasse la decisione del Grande Fratello sul cantante. Nel corso della puntata il conduttore è tornato nella Casa per comunicare a tutti che Fausto Leali è stato squalificato. Enock ha anche perdonato pubblicamente il cantante, ma gli ha chiesto di chiedere scusa alla gente a casa piuttosto che a lui. La puntata poi è andata avanti, Alfonso ha voltato pagina prima di leggere il comunicato del Gf Vip al cantante.

La terza puntata del Gf Vip 5 di lunedì 21 settembre: tutto quello che è successo

La serata si è accesa con un duro scontro tra Massimiliano e Adua, che è culminato a sorpresa con un abbraccio. Tra lo scontro e la pace tra i due attori, Signorini ha chiamato Elisabetta Gregoraci nella stanza per parlare della sua storia e c’è stata una confessione sul figlio Nathan, C’è stato anche spazio per sorridere un po’ con Pierpaolo e la Contessa De Blanck, con un regalo inaspettato della Contessina Giada al concorrente. Poi Alfonso ha chiamato Enock in confessionale perché c’era una bellissima sorpresa per lui: l’intervento di suo fratello Mario Balotelli, che ha risposto a sorpresa anche su Dayane Mello! Largo spazio dedicato anche a Guenda Goria: ha incontrato il padre Amedeo, ma lui a sorpresa è scappato via. Poi sono cominciate le nomination. Alfonso ha raccontato al pubblico che Denis Dosio e Elisabetta sono stati votati come immuni dai concorrenti entrati nella prima puntata. Qualcuno ci è rimasto male dei voti e qualcun altro è rimasto stupito. Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, Stefania Orlando e Fulvio Abbate, che si è sorpreso dei voti alla Gregoraci.

Grande Fratello Vip 5, le nomination della terza puntata: Franceska, Fulvio, Massimiliano e Matilde al televoto

Lo scrittore si aspettava una maggiore verve da parte della conduttrice, che è stata annunciata come concorrente più attesa di questa edizione. Elisabetta naturalmente non ha reagito bene e ne è nato un piccolo scontro. Ben più acceso il confronto tra Zorzi e Franceska. I due immuni hanno scelto il terzo immune tra gli altri concorrenti entrati con loro venerdì e il nome è stato Francesco Oppini. I Vip entrati in casa venerdì si sono nominati tra loro in confessionale; i Vip entrati lunedì si sono nominati tra loro in modo palese. I nominati della terza puntata sono Franceska, Fulvio, Massimiliano e Matilde. Non ci sarà nessun eliminato venerdì, ma il meno votato dal pubblico andrà nuovamente al televoto. Queste le nomination concorrente per concorrente: