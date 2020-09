Massimiliano e Adua, l’abbraccio dopo lo scontro: “C’è tensione amorosa”

Anche stasera al Grande Fratello Vip 5 si è parlato di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. A una settimana di distanza dal primo confronto appena entrati nella Casa, Alfonso Signorini ha aggiornato il pubblico su come procede la convivenza tra i due ex fidanzati. L’attore in confessionale ha ammesso di non aspettarsi questa freddezza da parte di Adua, che invece è convinta che il pentimento dell’ex non sia sincero. In questi sette giorni si sono evitati il più delle volte, ma hanno anche tentato di interagire. Adua ha anche parlato con altri concorrenti della sua storia con Massimiliano, oltre a parlarne in confessionale. Non a caso alcuni sono condizionati nella conoscenza con Morra per ciò che è successo con Adua. Dopo la clip in cui l’attore ha scoperto ciò che Adua dice di lui nella Casa si è mostrato infastidito dell’atteggiamento della Del Vesco. Avrebbe preferito un confronto diretto con lei.

Gf Vip 5, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco di nuovo uno contro l’altro: “Ringrazia che non parlo”

“La differenza è che tu vai parlando in giro, io non ho detto niente. La relazione rimane tra me e te”, ha fatto notare Massimiliano Morra. Adua si è giustificata dicendo di non aver raccontato i dettagli. “Ringrazia che io non parlo, perché sono una signora”, ha ribattuto lei. Alfonso li ha messi alle strette, facendo notare che manca un pezzo nella loro storia. Non c’è stato verso di convincerli. Massimiliano ha detto di essere entrato nella Casa con tutti buoni propositi e che voleva dare tempo ad Adua prima di tentare un approccio con lei. Adua ha anche letto il messaggio della fidanzata di Massimiliano, ma ha deciso di non replicare. Sul rapporto con lui ha detto di volerlo tutelare e che per questo non vuole parlarne. Tolto il collegamento e rimasti soli, gli altri concorrenti hanno fatto domande ad Adua perché sta dipingendo la situazione come qualcosa di grave.

Adua Del Vesco finisce sotto accusa: “Lo stai facendo passare come un mostro”

“Lo stai facendo passare come un mostro. Spero che sia grave”, ha detto Myriam Catania. Hanno provato a farle capire che parlando in determinati termini può far passare l’idea che potrebbe esserci stata violenza fisica, ma Adua ha subito smentito la cosa. Inoltre lei non accetta di passare adesso per carnefice e far passare lui per vittima. Massimiliano ha replicato dicendo che anche Adua ha sbagliato nella coppia. “Non parlare di coppia”, ha subito detto l’attrice. Adua ha proseguito: “Mi ha ferito profondamente come essere umano, non come fidanzata”. Alfonso ha intercettato le parole di Adua durante la pubblicità, quando ha parlato di violenza psicologica. Lei ha chiarito che si tratta di comportamenti che fanno male, ma la Contessa l’ha invitata a scendere nei dettagli. Il conduttore però ha accettato la volontà di non parlarne e ha cambiato argomento.

Massimiliano e Adua, l’abbraccio al Gf Vip dopo il duro scontro

Spinti dagli altri concorrenti, alla fine Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si sono abbracciati e hanno avuto un piccolo chiarimento. Entrambi hanno ammesso di aver voluto molto bene all’altro, l’attrice ha ribadito che le ha fatto molto male e lui non lo ha negato. Morra è disposto a voltare pagina e a ristabilire la pace, e dopo questo abbraccio forse anche Adua è pronta a farlo. Dopo l’abbraccio, Abbate ha detto a Morra: “Ho avuto la sensazione che lei abbia ancora tensione amorosa nei tuoi confronti”. Anche Matilde Brandi è sembrata della stessa idea: “Ma se ci fosse ancora amore?”. Lui ha detto di no, ma in ogni caso le vuole un gran bene.