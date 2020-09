La fidanzata di Massimiliano Morra attacca Adua: “Povera santa infelice”

I due ex fidanzati Massimiliano Morra e Adua Del Vesco faranno parecchio discutere in questo Grande Fratello Vip 5. Ieri sera c’è stato il loro confronto appena entrati nella Casa: Alfonso Signorini li ha messi subito uno di fronte all’altro, dopo due anni di totale silenzio tra loro. Non si sono lasciati in buoni rapporti e Adua è stata molto dura nel confronto, non sembrava neanche molto propensa a credere al pentimento di Massimiliano. Entrambi oggi sono fidanzati e da casa ieri sera proprio la fidanzata di Massimiliano Morra ha commentato questo primo confronto tra ex. Su Instagram infatti Dalila, questo il suo nome, ha detto subito la sua sull’attrice che è stata legata in passato al suo attuale compagno. Prima di raccontarvi dettagliatamente l’accaduto, possiamo subito riassumere il tutto come un vero attacco ad Adua Del Vesco!

Gf Vip, la fidanzata di Massimiliano Morra attacca Adua Del Vesco dopo il confronto

“Il vero essere di una persona esce fuori col tempo”, così ha esordito Dalila nel suo messaggio tra le stories. Ha scritto poi che seppure all’inizio una persona possa presentarsi come la “povera santa infelice della situazione”, a lungo andare il suo vero io verrà comunque fuori. Secondo Dalila bisogna dare tempo al tempo per capire, quindi, da che parte sta la ragione. Tra Massimiliano e Adua ci sono state subito scintille, con lui pronto a chiedere scusa e lei poco disposta a credergli. Ma Dalila ha anche insinuato altro. A fine messaggio ha infatti scritto che nella vita ci vuole coerenza e che ieri sera, a parer suo, è venuta a mancare. Cosa avrà voluto dire? Non ha aggiunto altro per cui non possiamo saperlo, ma chissà potrebbe svelare altri altarini nelle prossime settimane. Il Gf Vip è appena cominciato!

Adua Del Vesco parla di Massimiliano Morra al Gf Vip: “Egoriferito, narcisista”

Nel frattempo stamattina nella Casa Adua ha parlato con Matilde Brandi della sua passata relazione. La presenza di due ex fidanzati non lascia indifferenti gli altri concorrenti, ma per Adua è stato “un trauma”. Poi ha rivelato di aver bloccato Massimiliano ovunque due anni fa e da quel momento non si sono più visti né sentiti. L’attrice non ha nascosto che sia stata una storia importante, ma pare che lui fosse molto concentrato su sé stesso: “Lui è una persona molto egoriferita, narcisista al massimo, pensa solo a sé stesso”. Oggi ha capito di essere una persona molto diversa da Massimiliano e di non volere nella sua vita persone come lui. Le è dispiaciuto essere stata dura ieri sera, ma Matilde l’ha rassicurata sul fatto che ne sia uscita bene.