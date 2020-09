Elisabetta Gregoraci sul figlio Nathan: “Ho faticato, non è arrivato subito”

Confidenze importanti al Grande Fratello Vip. Nel corso della terza puntata del reality show Elisabetta Gregoraci ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata. Dall’amore per la famiglia alla malattia della madre Melina, scomparsa prematuramente, dal matrimonio poi finito con Flavio Briatore alla nascita del figlio Nathan Falco. Proprio sul bambino la soubrette di Soverato si è lasciata andare ad una confidenza mai svelata fino ad oggi. Diventare mamma non è stato facile per la Gregoraci, ci ha messo del tempo. E quando è riuscita nell’impresa ha deciso di dare al suo primogenito un nome speciale. Nathan è un nome di origine ebraica che significa “dono di Dio”. Un vero e proprio regalo della vita per la 40enne, che è molto legata al suo erede nato nel 2010 e fin da ragazzina sognava di diventare madre.

Elisabetta Gregoraci spiega perché ha chiamato il figlio Nathan

“Nathan è l’amore della mia vita. Io l’ho sempre chiamato Nathan, Flavio sempre Falco”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. L’erede Briatore ha infatti due nomi: Nathan Falco. L’ex conduttrice di Made in Sud ha svelato un retroscena sulla nascita del bambino: “Nathan vuol dire ‘dono di Dio’. Per me i bambini sono tutti ‘dono di Dio’. Ho faticato, non è arrivato subito e quindi non potevo che chiamarlo così”. Elisabetta è molto legata al figlio, tanto che dopo il divorzio da Flavio Briatore è rimasta a vivere a Montecarlo, in una casa vicina a quella dell’ex, per non scombussolare troppo la vita del piccolo. Nel programma di Canale 5 la Gregoraci ha pure chiarito in che rapporti è oggi con Briatore dopo 13 anni di matrimonio e l’addio arrivato nel 2017.

In che rapporti sono oggi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

“Io e Flavio abbiamo un rapporto bellissimo anche se è vero che mi fa arrabbiare. Non è un santo come io non sono una santa. Mi fa arrabbiare quando mi fa qualche dispettuccio, quando si attacca alle piccole cose. È stato un amore ingombrante però importante”, ha ammesso Elisabetta Gregoraci. In una recente intervista a Verissimo la gieffina ha dichiarato che l’ex marito ha commesso più di qualche errore nel corso della loro lunga relazione. Eli ha dunque escluso del tutto un ipotetico ritorno di fiamma con Briatore. Dopo la fine del matrimonio con Flavio la Gregoraci ha avuto un’altra storia importante, quella con l’imprenditore Francesco, ma oggi è single e in cerca di nuove emozioni.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello: Briatore contrario

Flavio Briatore non è d’accordo sulla scelta di Elisabetta Gregoraci di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex team manager della Formula 1 si è opposto con tutte le sue forze all’ingresso dell’ex moglie nella Casa più spiata d’Italia. Ma Elisabetta è stata irremovibile: dopo un lungo confronto con il 70enne ha scelto di partecipare al reality show guidato da Alfonso Signorini. Proprio la presenza del direttore di Chi ha spinto la Gregoraci a prendere parte alla trasmissione. Per anni la soubrette è stata contattata dalla produzione ma ha sempre preferito declinare l’invito. Il cambio di guardia alla conduzione dello show ha convinto Elisabetta, oggi più che mai felice di questa scelta.