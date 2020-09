Alla vigilia del Grande Fratello Vip – in partenza lunedì 14 settembre 2020 – Elisabetta Gregoraci si è raccontata a Verissimo, nella puntata d’esordio della nuova edizione in onda su Canale 5 sabato 12 settembre. La soubrette calabrese ha parlato a lungo del suo ex marito, Flavio Briatore. Com’è noto, l’imprenditore ha di recente contratto il Coronavirus e l’ex moglie gli è sempre stata accanto. Nonostante il divorzio, la Gregoraci e Briatore resteranno legati a vita dal figlio Nathan Falco che oggi ha dieci anni. Elisabetta per la prima volta ha parlato a lungo del suo matrimonio finito male, ribadendo che a commettere gli errori più grandi è stato proprio Flavio. La 40enne si è poi aperta sulla relazione avuta dopo il divorzio – quella con Francesco – che è terminata però nel peggiore dei modi.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo: cosa ha detto su Flavio Briatore

A Verissimo Elisabetta Gregoraci ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute di Flavio Briatore: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”. L’ex volto di Made in Sud ha inoltre ricordato la fine del suo matrimonio, che non è stata per niente facile: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa. Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.

Elisabetta Gregoraci, no al ritorno di fiamma con l’ex Briatore

A Silvia Toffanin che gli ha chiesto un commento sull’onda d’odio che ha investito Briatore dopo le dichiarazioni sulla decisione della chiusura delle discoteche la Gregoraci ha fatto sapere: “Lo sgrido spesso. Sono sempre al suo fianco, ma non sono sempre d’accordo con quello che dice. Certe volte dovrebbe tacere ma le persone non si possono cambiare”. E a proposito di un presunto ritorno di fiamma Elisabetta è stata piuttosto chiara: “Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: Flavio Briatore contrario

Flavio Briatore non è d’accordo sulla scelta di Elisabetta Gregoraci di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex team manager della Formula 1 si è opposto con tutte le sue forze all’ingresso dell’ex moglie nella Casa più spiata d’Italia. Ma Elisabetta è stata irremovibile: dopo un lungo confronto con l’ex marito ha scelto di partecipare al reality show guidato da Alfonso Signorini. Proprio la presenza del direttore di Chi ha spinto la Gregoraci a prendere parte alla trasmissione. Per anni la soubrette è stata contattata dalla produzione ma ha sempre preferito declinare l’invito. Oggi Eli non dorme da giorni, è piuttosto agitata a riguardo ma felice di poter iniziare una nuova avventura professionale e privata.

La storia d’amore tra la Gregoraci e Flavio Briatore

Dopo svariati anni di fidanzamento, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati sposati dal 2008 al 2017. Il loro bambino, Nathan Falco, è nato nel 2010. Briatore ha anche un’altra figlia di 16 anni, Leni, nata dalla precedente relazione con la top model Heidi Klum.