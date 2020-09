Balotelli al GF Vip: Dayane? Mario dice basta e zittisce la Elia

Mario Balotelli entra in diretta nella Casa del Grande Fratello Vip, con un video collegamento. Un momento inaspettato per Enock Barwuah, ma anche per Dayane Mello. La scorsa settimana, solo qualche giorno dopo la sua entrata nel reality, la modella ha raccontato ai suoi compagni di avventura di avere un legame davvero speciale con Balotelli. In particolare, ha ricordato con Enock alcuni momenti per lei importanti. Non solo, la gieffina ha anche dichiarato che il suo cuore batte velocemente solo quando sente il suo nome. Immediata è stata la reazione del calciatore sui social. Mario ha subito fatto intendere di non voler essere protagonista delle notizie di gossip e ha parlato di ‘bugie’. Dunque, sembra che Balotelli non sia per poi così d’accordo con il racconto fatto da Dayane. Quest’ultima è stata messa al corrente della reazione del calciatore, il quale ha anche chiamato Alfonso Signorini. Ora, sebbene attraverso un collegamento, i due si rivedono. Balotelli ha scelto di intervenire in diretta per dare tutto il suo sostegno al fratello Enock, ma Antonella Elia cerca qualcos’altro da lui!

Balotelli in diretta al Grande Fratello Vip, Dayane Mello? Antonella Elia interviene, Mario ora dice basta

Dopo la chiamata a Signorini, Balotelli interviene anche in diretta. Il calciatore ci tiene a dare tutto il suo sostegno a Enock, con cui ha un legame davvero molto forte. La Elia, però, si presenta e chiede a Mario di salutare anche Dayane. “Io sono qua per mio fratello, non sono qua per gossip o per le storie passate. Le voglio bene, la saluto volentieri”, questo è ciò che dichiara Balotelli di fronte alla richiesta di Antonella. Mario non si tira indietro, ma non sembra avere alcuna intenzione di affrontare in diretta il discorso riguardante la sua passata relazione con Dayane. Nel frattempo, la Mello mostra un piccolo sorriso e preferisce il silenzio.

Mario Balotelli ed Enock Barwuah: la loro storia commuove i concorrenti del GF Vip e il pubblico

Un rapporto bellissimo quello che lega Balotelli ed Enock. Furono separati diversi anni fa, quando i genitori decisero di permettere al primo di vivere una vita migliore affidandosi ai servizi sociali, che consigliarono loro l’affido familiare. Arrivarono a questa decisione a causa dei problemi di salute di Mario e delle difficoltà economiche dell’intera famiglia. Sebbene siano stati separati da piccoli, Mario ed Enock sono riusciti negli anni a mantenere un bellissimo rapporto. A dimostrarlo sono loro stessi, che oggi mostrano all’Italia il legame che da sempre li unisce. Nelle parole e negli occhi di Enock si legge tutta la sua umiltà, in particolare quando ringrazia Mario e la famiglia Balotelli per ciò che sta vivendo.