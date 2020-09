Guenda incontra papà Amedeo al Gf Vip, ma lui scappa: interviene la Ruta

Amedeo Goria è corso al Grande Fratello Vip 5 per rasserenare la figlia Guenda dopo le sue parole di un paio di giorni fa. Alfonso Signorini ha mostrato una clip riassuntiva di ciò che ha raccontato la concorrente, in cui lei si sfogava e raccontava un periodo complicato col padre. Ha subito specificato che hanno un bellissimo rapporto, ma che ogni tanto suo papà è più compagnone che padre. A volte però Goria ha fatto dei gesti che hanno ferito la ragazza, come per esempio quello del togliere la sua roba da casa e metterla in uno sgabuzzino. Questo solo perché nel periodo del Coronavirus Guenda non è stata molto presente e lui si è sentito solo. Guenda ha vissuto questo gesto non molto bene, anzi si è sentita ferita perché ha avuto la sensazione di non essere desiderata dal padre in casa. Alfonso poi ha mandato la pubblicità e i concorrenti rimasti soli hanno continuato a parlare tra di loro.

Gf Vip 5, Guenda Goria incontra papà Amedeo dopo le lacrime nella Casa

Maria Teresa Ruta si è sentita in colpa ascoltando questo sfogo della figlia e ha raccontato che all’epoca è stata lei a insistere per avere dei figli. Lei lo voleva fortemente, lui invece sentiva di non sentirsi pronto. Ha provato insomma a giustificare l’ex marito, ma poi è arrivato il momento del confronto tra Guenda e il padre Amedeo Goria. Naturalmente si sono parlati attraverso un vetro, per ovvi motivi, e lei è scoppiata in lacrime appena ha sentito la voce del papà. “Io forse ero inadeguato, Maria Teresa può confermate, al discorso matrimoniale e come papà quando eri piccola. Poi ho tentato di rimontare”, ha detto il giornalista. Ha poi spiegato che la figlia è stata via tanti mesi e per questo ha messo fuori la sua roba, anche perché pare che la ragazza abbia tanti vestiti. Anche la Ruta si è particolarmente commosso sentendo questo discorso. Amedeo ha poi aggiunto, anche a nome della Ruta: “Siamo orgogliosi di Guenda e ti vogliamo tanto bene”.

Guenda al Gf Vip incontra il padre Amedeo Goria: cosa è successo nella terza puntata

Avrebbe voluto abbracciarla in quel momento, visto che la figlia si è lamentata di non ricevere abbastanza abbracci. A questo punto è stata Guenda a parlare, dicendo di essere dispiaciuta di aver parlato male di lui al Grande Fratello Vip e che si sente un po’ indesiderata a volte. Le piacerebbe sentirsi dire che il padre è orgoglioso di lei e Amedeo Goria non ha perso tempo nel dirglielo. Poi è subito andato via, giustificandosi parlando di tempi televisivi. Alfonso ha fatto notare alla Ruta che voleva “scappare dalla figlia”. Maria Teresa molto commossa ha detto che lo fa perché non riesce a far uscire le parole dal cuore, anche perché è cresciuto con un padre distante.