Guenda Gf Vip, accuse al padre Amedeo Goria: “Gesti che feriscono”

Era la giornata di sabato quando Guenda Goria al Gf Vip 5 ha avuto il primo crollo. Erano passate poche ore dal suo ingresso nella Casa, che è avvenuto venerdì sera, ma queste poche ore sono bastate per aprirsi con Enock e Pierpaolo su un argomento che la tocca particolarmente. Guenda è figlia d’arte, è la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, con cui partecipa in coppia al Gf Vip. La ragazza dopo pranzo ha vissuto una attimo di sconforto mentre parlava con il fratello di Balotelli e si è abbandonata alle lacrime. Ha raccontato che il suo sconforto era dovuto al rapporto con il padre Amedeo Goria, raccontando anche qualche episodio recente che l’ha ferita particolarmente. I ragazzi hanno provato a consolarla e a risollevarle il morale, ma hanno intuito subito che è qualcosa in cui riuscirebbe solo il padre al momento.

Gf Vip, Guenda Goria si sfoga sul rapporto col padre Amedeo: “Mi fa sentire non desiderata”

Dopo lo sfogo con i ragazzi, Guenda è stata chiamata in confessionale e qui ha spiegato nuovamente il suo stato d’animo. La ragazza ha avvertito la sensazione di essere di troppo nella vita del padre, in particolare per qualcosa che è accaduto di recente. Guenda ha raccontato che dopo essere stata un po’ assente da casa del padre a causa del Coronavirus, e dopo il lockdown, suo padre avrebbe tolto la sua roba in giro per casa. “Prende la mia roba e la mette nello sgabuzzino. Sono gesti che non possono non ferirmi. Mi fa sentire non desiderata”, ha raccontato la concorrente del Gf Vip 5. Ha aggiunto ancora che lei tiene molto al padre e di adorarlo anche per come è: “Però ogni tanto vorrei che si ricordasse che è mio padre”. La figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso di avere delle fragilità legate al rapporto col papà Amedeo Goria.

Guenda Gf Vip, le accuse al padre Amedeo Goria: Pierpaolo Petrelli dice la sua

Inoltre soffre anche del fatto che il genitore non riesce a farle mai un complimento, anche quando va a vedere i suoi spettacoli al teatro le dice sempre che avrebbe potuto fare di più. E nonostante conosca il carattere orgoglioso del padre, le piacerebbe ricevere qualche abbraccio in più da lui. Pierpaolo Petrelli ha commentato la chiacchierata in confessionale così: “Tiene tanto al padre, penso che il padre debba mettersi la mano sulla coscienza”. Se ne parlerà in puntata stasera con Alfonso Signorini? Amedeo Goria potrebbe inoltre decidere di rispondere alla figlia o farle una sorpresa per dimostrarle tutto il suo affetto.