Grande Fratello Vip 5 sesta puntata: eliminato, nominati e bugie

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 5 è andata in onda venerdì 2 ottobre 2020, e non sono mancati colpi di scena. Anche stasera si è parlato di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Inevitabile dopo le novità degli ultimi giorni, perché Morra doveva essere messo al corrente visto ciò che si è scatenato fuori dalla Casa dopo le dichiarazioni di Adua. Alfonso Signorini ha cominciato però con un riassunto degli ultimi giorni, con le immagini più divertenti dal Cucurio. Ma dopo le risate è stato tempo di verità, perché c’è stata una clip in cui tutti sparlavano di tutti! Ce n’erano per tutti: Stefania, Francesco, Andrea e Franceska. Zelletta non ha preso bene le parole di Tommaso, non se lo aspettava e subito hanno avuto un confronto in puntata. Zorzi di lui ha detto che sembra un “bello che non balla”. Poi è arrivato subito il momento del provvedimento disciplinare.

Gf Vip 5, la sesta puntata del 2 ottobre 2020: cosa è successo

Denis è stato squalificato al Gf Vip, ma la sua reazione educata e rispettosa lascerà di sicuro un bel ricordo nel pubblico del reality show. Alfonso ha voltato pagina parlando di Elisabetta e Pierpaolo. La Gregoraci ha frenato un po’ con l’ex velino, ma soprattutto si è infuriata leggendo le dichiarazioni dell’ex marito: la risposta a Briatore è stata infuocata! Poi abbiamo voltato pagina e dopo uno scontro tra Adua e la Contessa, Andrea Zelletta ha parlato della sua famiglia e ha incontrato sua madre. È stato impossibile non notare la gaffe sulla fidanzata Natalia, però! Poi Alfonso ha chiamato in confessionale Dayane Mello per parlare della sua cotta per Oppini, con tanto di confessione inaspettata. Nel frattempo il Grande Fratello ha deciso che Maria Teresa Ruta e Guenda Goria possono proseguire il percorso come concorrenti separati. Infine, c’è stato il delicato momento sull’outing di Adua su Massimiliano: lei ha negato tutto, ma ha mentito spudoratamente.t

Grande Fratello Vip 5, tutte le nomination della sesta puntata: Adua, Franceska, Tommaso e Andrea al televoto

Stasera la possibilità di essere immuni è stata data agli uomini della Casa, sempre con i piramidali e uno solo a fondo bianco. Massimiliano ha pescato il bollino bianco e ha dato il via a una catena al contrario: hanno fatto il nome di chi non merita l’immunità. Morra ha scelto Tommaso, che ha scelto Oppini, che ha scelto Andrea, che ha scelto Pierpaolo. L’ultimo rimasto è stato quindi Enock, che è stato il secondo immune. Massimiliano e Enock hanno poi scelto una donna da rendere immune insieme a loro: Matilde. Però quest’ultima doveva solo scegliere l’unico immune della serata fra i due e ha scelto Massimiliano. E siamo giunti alle nomination: gli uomini hanno nominato le donne in confessionale, le donne hanno nominato gli uomini in modo palese. I nominati sono Adua, Franceska, Tommaso e Andrea. Lunedì ci sarà l’eliminazione. Queste le nomination nel dettaglio: