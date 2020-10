Elisabetta Gregoraci è una furia contro Briatore: “Vomito tutto, fenomeno”

Elisabetta e Pierpaolo al Gf Vip continuano la loro conoscenza. Anche stasera, nella sesta puntata, Alfonso ha parlato con loro in privato e ha chiesto se ci sono novità. Ha chiesto a che punto sia la loro conoscenza, spiegando ai due che fuori il chiacchiericcio impazza. “Le tue prime copertine, Pierpaolo!”, ha esclamato Elisabetta colpendo scherzosamente l’altro. La Gregoraci poi ha ascoltato le riflessioni di Pierpaolo di questi ultimi giorni, in cui è stato molto pensieroso. Nella clip non poteva mancare anche il momento in piscina in cui Elisabetta si sarebbe lasciata andare con una frase sussurrata all’orecchio di Pierpaolo. La frase in questione è questa: “Voglio fare l’amore con te”. In settimana se ne è parlato a lungo, ma quando Elisabetta ha scoperto che Pierpaolo lo ha riferito a Matilde è scattata! La Gregoraci non l’ha presa bene e ha subito specificato di non aver detto quella cosa. Pierpaolo quindi ha tentato di ritrattare dicendo di non aver capito bene.

Elisabetta Gregoraci non reagisce bene alla confidenza di Pierpaolo a Matilde: “Rovini le cose”

Elisabetta e Pierpaolo sono rimasti qualche minuto da soli a parlare senza l’intromissione di nessuno. Lei ha detto: “È bellissimo questo rapporto che abbiamo, però se sono frenata c’è un motivo. Non insistere, non rovinare le cose. Evidentemente non me la sento. Era tutto così bello, però rovini un po’ le cose”. Alfonso è intervenuto per capire se questa frase c’è stata oppure no e lei ha specificato di no. Ha parlato di complicità, ha detto che vanno d’accordo e che stanno bene insieme. “Sicuramente ho capito male ed ero euforico per quello che avevo capito, male”, ha replicato Pierpaolo. Elisabetta ha ribadito di essere frenata in alcune cose e Alfonso ha chiesto perché. Questa è stata la risposta della concorrente: “Ci vuole tempo, a me viene l’ansia quando una persona arriva e mi dà l’anello. Io scappo”. Signorini ha invitato Pierpaolo ad avere pazienza, Elisabetta ha aggiunto che dovrebbe essere più uomo. Forse ciò che ha voluto intendere è che certe confidenze deve tenerle per sé e non raccontarle ad altre persone? Se la frase ci sia stata o meno possono saperlo solo loro, ma in caso positivo Pierpaolo è stato bravo a dire di aver capito male.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci replica alle dichiarazioni di Flavio Briatore

Per Elisabetta Gregoraci però non era ancora finita. Lunedì scorso ha replicato alla foto di Briatore e Naomi Campbell, stasera invece ha scoperto cosa ha detto il suo ex marito. Dal confessionale è passata alla Mystery Room e qui ha letto tutte le dichiarazioni di Briatore. Alfonso ha spiegato di aver ricevuto dai legali di Flavio Briatore una richiesta per specificare quanto segue: “Non ti ha lasciata sola nel giorno dei funerali di tua mamma e neanche nei giorni successivi”. La Gregoraci ha detto di essere dispiaciuta di questo e non ha fatto marcia indietro. Ha continuato a sostenere che Briatore è andato via dopo il funerale della mamma, dicendo di poter aggiungere anche altri dettagli. Poi è arrivato il momento delle forti dichiarazioni dell’imprenditore.

La Gregoraci è un fiume in piena contro Briatore: la dura risposta all’intervista

Elisabetta ha reagito sussurrando queste parole: “Io qui vomito di tutto, poi vediamo se fa il fenomeno. Mi sono anche trattenuta e ho fatto la signora per anni”. Poi è stata un fiume in piena: “Posso rispondere punto dopo punto. Quando l’ho conosciuto lui aveva già tutte le case, automaticamente queste cose qui non le ho pretese quando ci siamo lasciati. Tranne passare 15 giorni l’anno con mio figlio in vacanza, perché mi spetta. Poi che lui abbia una casa in Sardegna e ho piacere che mio figlio abbia il suo nido è un altro paio di maniche. Bisogna essere sinceri sempre. Quanto mi dà al mese? Mi spiace dirti una cosa, uscirono subito dopo la mia separazione delle dichiarazioni in cui attestavano che avevo preso tante cose e non è assolutamente vero”.

Briatore attacca, Elisabetta risponde: “Ho sempre lavorato, dritta per la mia strada”

Sul dover rinunciare al mantenimento, invece, ha detto: “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Quando si arrabbiava e provava a ostacolarmi io sono andata dritta per la mia strada. A me dispiace di questa intervista, io non ho mai aperto bocca perché gli voglio un gran bene. Devono rimanere affari nostri, ma come vedi parte sempre da parte sua. Non mi vergogno di andare a tagliare i nastri né di stare qui con questi ragazzi. Voglio impegnarmi e farlo bene”. Tornata in soggiorno ha detto di essere dispiaciuta di leggere certe affermazioni e che dovrebbero proteggere il figlio. Cosa che non fa con queste dichiarazioni. Secondo la Contessa Briatore starebbe rosicando. Tutti erano d’accordo sul fatto che non avrebbe dovuto parlare in questo modo di lei.