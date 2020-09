Elisabetta Gregoraci tra Pierpaolo e Briatore: risposta alla foto con Naomi

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più uniti al Grande Fratello Vip 5. Stasera Alfonso Signorini ha voluto indagare per bene e andare a fondo nella questione, dopo che i due l’hanno passata liscia venerdì scorso. Che ci sia molta alchimia tra i due è chiaro a tutti, i primi a notarlo sono stati gli altri concorrenti nella Casa. E poi Alfonso ha parlato degli sguardi che ci sono tra loro, dei momenti notturni in cui si scambiano pensieri e abbracci. In effetti non riescono ad addormentarsi fino a quando non stanno due minuti vicini, per darsi la buonanotte e salutarsi. Sono proprio quei momenti a unirli ancora di più, mentre tutti gli altri dormono e loro riescono a parlare un po’ da soli. Soli per modo di dire, visto che si sente tutto!

Gf Vip, Elisabetta e Pierpaolo in confessionale imbarazzati: le parole della Gregoraci

Alfonso poi ha subito chiesto a Elisabetta cosa sta succedendo con Pierpaolo. E lei ha risposto così: “Non sta succedendo assolutamente nulla. Però è veramente tenero, ci guardiamo o mi guarda e ha questi occhi da cerbiatti. Un po’ cucciolotto. Un ragazzo molto per bene, molto sano”. Poi ha chiamato anche Pierpaolo insieme a Elisabetta, tutti e due in confessionale, e di sicuro l’ex velino si aspettava di essere chiamato. Entrambi sembravano un po’ imbarazzati, ma subito Alfonso ha mandato in onda un filmato sui loro momenti. Nei confessionali hanno speso belle parole l’uno sull’altro, ma soprattutto hanno mandato in onda le confidenze di Pierpaolo anche agli altri concorrenti. In un momento in cui pensava di non essere ascoltata, Elisabetta ha detto: “La tua vicinanza mi emoziona”.

Pierpaolo e Elisabetta al Gf Vip, la confessione sul bacio: perché ancora non c’è stato

Dopo il filmato la Gregoraci è diventata rossa come un peperone, ma Pierpaolo non era da meno! Ma Pretelli non si è tirato indietro quando Alfonso gli ha chiesto cosa le ha sussurrato nell’orecchio. Lui ha ammesso che aveva voglia di baciarla. Signorini ha invitato la Gregoraci a lasciarsi andare, iniziando la nuova vita che si era posta come obiettivo prima di entrare nella Casa del Gf Vip 5. Poi ha chiesto a Pierpaolo come mai non l’ha baciata. Lui ha risposto così: “Io ho visto dei paletti che lei ha messo e non mi permetterei mai”. A questo punto Pretelli ha lasciato sola Elisabetta in confessionale perché Alfonso le ha mostrato un post di Flavio Briatore. Le ha mostrato la foto di Briatore con Naomi Campbell e alcuni titoli in cui si era ipotizzato che fosse una risposta a Elisabetta vicina a Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci replica alla foto di Briatore e Naomi Campbell: “Mai stata gelosa”

Lei ha smentito assolutamente e ha detto che non c’è alcuna rivalità. Queste le sue parole: “Non sono mai stata gelosa di Naomi, neanche quando stavamo insieme. Naomi ha poche persone su cui poter contare e una di quelle è Flavio. Ma io ho litigato con lei dopo quindici giorni! Dopo ci siamo chiarite, ma io ho fatto la mia prima vacanza con Flavio a Capodanno. Lui a mezzanotte ha dato il bacio a me, lei si è offesa ha fatto le valige ed è andata via”. Come pensa stia reagendo Flavio alla sua esperienza al Gf Vip? Elisabetta non ne ha un’idea precisa: “Alterato forse no, non so come mi veda. Io me ne faccio una ragione, sì. Sto andando verso la mia direzione”.