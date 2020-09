Naomi Campbell e Falvio Briatore si sono rivisti a Monte Carlo. Una ri-unione affettuosa, densa di nostalgia. L’imprenditore piemontese ha reso noto l’aneddoto pubblicamente, sui propri profili social, postando una foto in cui si è immortalato assieme alla top model: “Ieri è venuta a trovarmi a Monaco Naomi”, ha commentato Flavio su Instagram in merito allo scatto. La Campbell e l’ex marito di Elisabetta Gregoraci hanno vissuto una love story chiacchieratissima dalla cronaca rosa mondiale tra il 1998 e il 2001, anno in cui scelsero di troncare. Nonostante la rottura i due sono rimasti in ottimi rapporti e, tutt’ora, si stimano reciprocamente. Pochi mesi fa Briatore ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi in cui ha parlato dettagliatamente della super modella, dipingendola come un caro affetto e una donna straordinaria.

Briatore e la foto con Naomi Campbell: è subito effetto nostalgia

In occasione del 50esimo compleanno di Naomi Campbell, festeggiato il 22 maggio scorso, Briatore ha rilasciato delle corpose dichiarazioni sull’ex. Dichiarazioni piene di apprezzamento e affetto. Nella fattispecie l’imprenditore ha ricordato la modella come una persona “luminosa” e dal “cuore grande”. Inoltre ha raccontato che ancora oggi con lei ha un rapporto di profonda fiducia, narrando che di sapere che se dovesse avere bisogno di qualsiasi cosa Naomi c’è e ci sarà sempre. Briatore commentava anche la carriera della Campbell, parlando di una donna straordinaria e unica nel settore della moda. “Dopo di lei il nulla”, chiosava il manager, facendo un ulteriore attestato di stima profonda nei confronti dell’ex compagna.

Briatore: il covid e l’ex moglie al Grande Fratello Vip

Nelle ultime settimane il nome di Britaore ha imperversato ovunque, sia sui quotidiani nazionali sia sui magazine di cronaca rosa. I primi si sono interessati in modo tambureggiante al manager dopo che ha contratto il coronavirus (una battaglia vinta, oggi l’imprenditore ha ripreso a fare una vita normale), mentre i secondi lo hanno ‘pedinato’ da quando si è saputo che l’ex moglie Elisabetta Gregoraci avrebbe preso parte al Grande Fratello Vip 5. Su quest’ultima questione, come ha reso noto la stessa conduttrice, l’ex marito ha storto un poco il naso, ma alla fine ha accettato di buon grado la decisione.