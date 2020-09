Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo vicini al bacio: la confessione a Matilde

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip sono sempre più vicini! Da una settimana infatti i due stanno vivendo una particolare attrazione, abbastanza evidente a tutti, e una complicità innegabile. Sui social network è già partita la ship, ma anche nella Casa c’è chi fa il tifo per loro. Stanotte ci sono stati altri momenti intimi fra i due, seppure sempre sotto le telecamere e in presenza degli altri concorrenti. C’è un video sul sito del Grande Fratello Vip in cui si vede Pierpaolo raggiungere Elisabetta a letto, sdraiandosi accanto a lei per fare due chiacchiere prima della buonanotte. Sembrano abbastanza presi, ma Pierpaolo appare più sciolto e disinvolto in questa conoscenza. Elisabetta infatti non è riuscita a liberarsi dal pensiero delle telecamere, a cui è sempre corso il suo occhio mentre era con Pierpaolo.

Gf Vip, Pierpaolo vuole baciare Elisabetta e Matilde lo incoraggia a farlo

Non si è sentito praticamente nulla di ciò che si sono detti perché non avevano i microfoni e quest’anno il Gf Vip pare non intenzionato a richiamare i concorrenti quando non lo indossano nella notte. Dai loro volti però si evince tanto, un misto tra forti sensazioni ma anche un po’ di imbarazzo. Quando Pierpaolo provava ad avvicinarsi di più, Elisabetta lo allontanava, ma non in modo brusco, e indicava le telecamere. Stamattina però Pierpaolo si è confidato con Matilde Brandi e a lei ha rivelato cosa ha detto a Elisabetta stanotte. In un video diffuso su Twitter è possibile sentire Pierpaolo dire: “Mi sono messo nel suo letto e quando mi ha chiesto a che cosa stavo pensando le ho detto che avrei voluto baciarla”. La ballerina ha incitato vivamente il bel velino ad agire!

Pierpaolo e Elisabetta sempre più vicini: stanotte il bacio al Gf Vip?

Matilde infatti ha consigliato a Pierpaolo di agire e di essere più intraprendente. Potrebbe anche provare a sorprendere Elisabetta, anche perché alle donne solitamente piace l’intraprendenza. “Mi piacerebbe se la prendessi e la baciassi”, gli ha infatti detto. E non solo, secondo la Brandi infatti Pierpaolo dovrebbe baciare Elisabetta e poi andare via senza darle spiegazioni. Lo ha incoraggiato a non avere timore, ma Pierpaolo è apparso abbastanza titubante. Secondo lui, infatti, la Gregoraci potrebbe arrabbiarsi. D’altronde ieri sera ha preferito dribblare sulla domanda di Signorini. Alla fine però Pretelli pare si sia convinto a fare un tentativo… Stanotte vedremo un bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo?