Elisabetta Gregoraci dribbla su Pretelli: Signorini è convinto, c’è feeling

Cosa sta accadendo tra Elisabetta Gregoraci e Pieropaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Il pubblico ha già notato un certa complicità tra questi due concorrenti, entrati nella Casa da single. I loro compagni d’avventura non negano che effettivamente ci potrebbe essere un interesse reciproco tra loro, ma a smentire ci pensa Elisabetta. Nel corso della quarta puntata della nuova edizione, Alfonso Signorini manda inizialmente in onda un filmato che vede i due molto vicini nel corso di questa settimana. Il conduttore mostra le immagini solo al pubblico e ai due opinionisti. Ad aprire il discorso nella Casa ci pensa Stefania Orlando, non appena arriva il momento della sfida. Scendendo nel dettaglio, Elisabetta e Pierpaolo hanno preparato in questi giorni un ballo in coppia, insieme a Massimiliano e Guenda. Il tutto è avvenuto sotto la guida della ballerina Matilde Brandi. Stefania fa presente che da quando i due hanno ballato insieme in piscina, nei giorni passati, qualcosa è cambiato nella Casa. In particolare, la Orlando sembra riferirsi proprio a Pretelli!

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, cosa accade tra i due? Lei smentisce, ma Alfonso Signorini non si ferma

Cosa bolle in pentola? C’è del tenero tra Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip? Impossibile non notare il feeling che è nato tra i due nella Casa e Stefania ne parla in diretta: “Qualcuno sta sotto un treno!” La Orlando si riferisce chiaramente a Pretelli, il quale non smentisce assolutamente la cosa. Dall’altra parte, però, la Gregoraci si limita a dichiarare sorridendo: “Ma non è vero”. Dunque, Elisabetta pare smentire un possibile avvicinamento amoroso con Pieparolo, che invece appare realmente interessato. Durante la sfida, i due gieffini ballano insieme e il pubblico nota nuovamente una certa complicità. In effetti, si guardano spesso negli occhi e si scambiano dei sorrisi.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: Alfonso Signorini convinto che ci sia del tenero

Pierpaolo Pretelli è pronto a conquistare Elisabetta Gregoraci? Signorini, intanto, fa intendere di essere ormai certo dell’interesse reciproco tra i due: “Il re del gossip sono io, a me non la si fa”. Dunque, non resta che attendere per scoprire se nascerà qualcosa di importante tra questi due concorrenti. Il pubblico, intanto, ci spera! Nel frattempo, proprio questa settimana, la Gregoraci ha ripercorso la sua storia d’amore con il padre di suo figlio ed ex marito, Flavio Briatore.