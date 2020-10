Dayane Mello, confessione a sorpresa su Oppini: “Ha fatto il primo passo”

Puntata rivelatrice per Dayane Mello e Francesco Oppini al Gf Vip! Alfonso Signorini ha chiamato la modella in confessionale per affrontare un argomento molto romantico… Dayane infatti non ha nascosto di essersi presa una piccola cotta proprio per il figlio di Alba Parietti. Già nel daytime di oggi abbiamo visto un suo confessionale di Dayane, ma il feeling nato tra lei e Francesco era sotto gli occhi di tutti. Tra loro è nato un bellissimo rapporto di amicizia e non lo hanno mai negato, ma rimane un’amicizia. Oppini infatti è fidanzato ed è molto innamorato, per questo motivo anche Dayane non ha la minima intenzione di farsi avanti e provarci. Anzi, ha tutte le intenzioni di portare rispetto verso la loro storia d’amore. Stasera però ha stupito un po’ tutti con una sua dichiarazione…

Gf Vip, a Dayane Mello piace Francesco Oppini: “Lui ha fatto il primo passo”

In confessionale infatti quando Pupo e Signorini hanno invitato Dayane a farsi avanti, lei ha risposto così: “Il primo passo lo ha fatto già lui. Non posso dirlo. Se non avete visto, non avete visto”. Non ha voluto assolutamente rivelare in cosa consiste questo primo passo, Alfonso non è riuscito a scucirle niente di bocca. Cosa sarà mai successo senza che le telecamere siano riusciti a intercettarli? Cosa avrà fatto o detto Francesco? Lo scopriremo magari nei prossimi giorni, anche perché il pubblico del Gf Vip continuerà a seguirli in modo molto attento. Quando è uscita dal confessionale, Dayane ha dato un bacio sulla guancia a Francesco che è sceso dalle nuvole. Così il conduttore ha raccontato cosa è successo poco prima, perché in Casa non hanno visto nulla. Lui ha così scoperto di piacere a Dayane e le ha detto: “Io ti voglio bene. Sei stata troppo carina l’altro giorno”.

Francesco Oppini scopre la cotta di Dayane: “Ho scelto l’anno sbagliato, ragazzi”

Alfonso a questo punto non è stato molto delicato nei confronti della fidanzata di Francesco Oppini, perché ha detto ai due concorrenti che se dovesse succedere qualcosa lui sarebbe felice. Francesco ha chiarito il suo pensiero su Dayane: la trova una persona molto disponibile e altruista. Aveva un’idea non buonissima di lei prima di entrare nella Casa del Gf Vip 5, per delle voci che gli erano arrivate, ma si è ricreduto moltissimo. Oggi pensa che Dayane sia una bellissima persona. Sulla possibilità che nasca qualcosa, però, è stato categorico: “Ho scelto l’anno sbagliato, ragazzi”. Quest’anno, quindi, non c’è trippa per gatti: nel suo cuore c’è posto solo per Cristina! Ma questo primo passo, allora?