Andrea Zelletta incontra la madre al Gf Vip: gaffe su Natalia

Una fortissima emozione per Andrea Zelletta al Gf Vip 5: l’incontro con sua mamma è stato molto molto intenso. Alfonso Signorini ha invitato il concorrente nella stanza dei Super Led per parlare della sua famiglia, partendo da alcuni momenti di sconforto di qualche giorno fa. L’ex tronista è crollato dopo aver ascoltato i discorsi degli altri concorrenti che parlavano delle cene fuori con i genitori e si è sentito un po’ in difetto. Andrea ha raccontato di non aver mai offerto una cena ai suoi genitori e di sentirsi un po’ in colpa perché ancora non è riuscito a fare in modo che sua madre possa smettere di lavorare. Le sue lacrime e le sue parole sono arrivate alle orecchie di sua mamma, che stasera lo ha raggiunto nella Casa per una bellissima sorpresa. Andrea ha rivisto sua madre attraverso il vetro del Cucurio.

Gf Vip, l’incontro tra Andrea Zelletta e la madre: lo scivolone sulla fidanzata Natalia

L’ha riempita di complimenti, dicendole che è bellissima e che stava benissimo. Lei lo ha rassicurato, le ha ricordato che tutti sono orgogliosi di lui in famiglia e che dovrebbe vivere più serenamente questa esperienza. Non ha dato assolutamente peso ai sensi di colpa del figlio. La signora Zelletta ha pure consigliato al giovane di svegliarsi un pochino nella Casa, forse lo avrà visto un tantino spento e in disparte. Quando è arrivato il momento dei saluti, però, c’è stata la gaffe sulla fidanzata Natalia Paragoni. Anzi più di una! La prima è arrivata quando Andrea ha chiesto notizie su sua mamma: ha chiesto come sta suo papà, come sta sua sorella, come stanno i suoi nonni… Ma non ha chiesto nulla di Natalia. La seconda gaffe a fine incontro, mentre venivano separati.

Andrea Zelletta dimentica Natalia nell’incontro con la madre, ma lei lo segue da casa

La mamma di Andrea Zelletta ha portato i saluti di tutti: papà, sorella, nonno, nonna, ha fatto altri nomi che non possiamo sapere di chi sono. Addirittura ha detto che “tutto il vicinato” lo salutava e lo sostiene al Gf Vip. Nell’elenco non c’era il nome di Natalia. Anche stavolta, quindi, non pervenuta. La forte emozione avrà bloccato Andrea, che si è concentrato quindi sulla sua famiglia? Possibile. Intanto Natalia ha seguito la scena e ne ha postato un breve video su Instagram, scrivendo: “Amore mio”. Il Web, però, si è scatenato con i commenti.

Un saluto a Natalia che neanche stasera è stata nominata #GFVIP — Sere???? (@xsheerqnchills) October 2, 2020

Natalia non è stata nominata neanche per sbaglio ⚰️⚰️⚰️ #GFVIP — Chiara ???? (@holapablito1) October 2, 2020