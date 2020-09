Andrea Zelletta in lacrime per i genitori: “Sono stato egoista”, il motivo

Andrea Zelletta ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip oggi pomeriggio. Dopo la puntata di ieri sera in cui si è parlato molto di famiglia, oggi il pensiero del bel modello è corso ai suoi genitori. Ma è accaduto anche perché ha ascoltato dei discorsi di Stefania Orlando e Francesco Oppini in cui raccontavano che spesso portano a cena i loro genitori. Per questo Andrea ha avvertito una sensazione di disagio per alcune mancanze che secondo lui avrebbe avuto nei confronti della famiglia. O forse pensa di non aver fatto abbastanza per loro, vorrebbe fare di più. A Enock ha confidato di sentirsi fuori luogo al Gf Vip in diverse occasioni, perché è un mondo totalmente diverso dal suo. Alcuni discorsi lo hanno fatto sentire in colpa anche di non aver mai offerto una cena ai suoi genitori, ma anche perché ha vissuto una vita molto diversa da altri concorrenti. Enock ha detto di ritrovarsi nelle sue parole e a lui Andrea ha raccontato che sua mamma fa la donna delle pulizie a casa della gente.

Gf Vip, il crollo di Andrea Zelletta: l’ex tronista in lacrime per i genitori

“A me fa male perché non sono ancora riuscito a farla smettere di lavorare”, ha detto prima di scoppiare a piangere. Lo fa soffrire vedere la mamma svegliarsi presto la mattina e tornare tardi a casa, con il mal di schiena anche. Nei suoi sogni quindi c’è anche quello di aiutare i suoi genitori a vivere meglio dal punto di vista economico, permettendo a sua mamma, e anche a sua nonna di 70 anni, di non lavorare più. Anche sua sorella non vive una situazione lavorativa particolarmente agiata: Zelletta ha raccontato che la ragazza lavora dieci ore al giorno per una paga molto al di sotto di ciò che le spetterebbe. Enock ha provato a consolarlo in ogni modo, ma Andrea è ricrollato quando Myriam gli ha chiesto cosa gli fosse successo. Questo il racconto di Andrea: “Vengo da un contesto diverso. Ancora non sono riuscito a sdebitarmi con i miei genitori. Mi sento in debito, sono stato un po’ egoista. Mi fa male non essere riuscito ancora a restituire quello che hanno dato a me e mia sorella. Vederli ancora che si sacrificano troppo per me…”.

Andrea Zelletta piange al Gf Vip: “Sono stato egoista con i miei genitori”

Myriam e anche Francesco gli hanno detto che di sicuro riuscirà a sdebitarsi. Andrea ci ha tenuto a chiarire che la situazione della sua famiglia non è paragonabile a tante altre che sono molto più gravi, ma è una sua sensazione di disagio che vive nei loro confronti. Ha ripetuto più volte che forse in varie occasioni potrebbe essere stato egoista. Gli altri concorrenti gli hanno suggerito di fare un viaggio insieme ai genitori quando finirà il Grande Fratello Vip 5. E poi gli hanno anche detto che mamma Anna e papà Mimmo saranno già molto orgogliosi di lui per la persona che è.