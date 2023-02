La 37esima puntata del Grande Fratello Vip 7 non poteva non iniziare con un omaggio a Maurizio Costanzo. Alfonso Signorini, che lo conosceva bene, ha deciso di fare un lungo discorso, che ha commosso un po’ tutti. Il padrone di casa ha raccolto un enorme applauso dei presenti in studio dedicato a Costanzo. Tutti in piedi hanno seguito il messaggio di Alfonso, che ha poi concluso il tutto facendo presente che Maurizio amava gli show e che seguiva con attenzione le vicende legate alla Casa più spiata d’Italia. Spesso chiamava Signorini il mattino dopo per dirgli la sua sulle puntate. Costanzo conosceva tutti i concorrenti delle varie edizioni e Alfonso questa sera gli ha dedicato un pensiero commovente:

Oggi non si può iniziare se non così. Abbiamo dato il nostro saluto a Maurizio. Quello che mi ha colpito questo pomeriggio è vedere l’immenso tributo di amore che la gente gli ha dedicato. Un’ondata di affetto, bene vero. Non c’era una persona, in piazza del Popolo, che non aveva scritto negli occhi un senso di tristezza e di gratitudine. Per noi era solo Maurizio. La mia mamma e il mio papà mi dicevano ‘inizia Maurizio’. Oggi in quella piazza c’era lui con la sua umanità, la sua intelligenza. Lui amava concludere le sue interviste chiedendo sempre ‘cosa c’è dietro l’angolo’. Una domanda che lasciava preludere in una speranza in un aldilà. Credo che oggi, almeno mi piace pensarlo e sperarlo, Maurizio abbia trovato una risposta alla sua domanda.

La puntata è andata avanti con il van-gate, il caso che vede protagonisti Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Ma prima Alfonso ha chiesto ad Antonino Spinalbese come sta procedendo con Ginevra Lamborghini. L’hair stylist ha dichiarato di non aver più visto l’ex coinquilina dopo la scorsa puntata. “Mi dicono il contrario”, ha dichiarato però il conduttore. Si può dire che questo appuntamento è stato incentrato principalmente su quanto accaduto quella notte nel van.

L’attenzione è stata spostata a un certo punto anche su Antonino Spinalbese, che dallo studio avrebbe voluto dire la sua, ma è stato zittito da Signorini. La serata è andata avanti con i gesti affettuosi che Donnamaria e Nicole Murgia si sono scambiati in questi giorni. In particolare, Edoardo ha rivelato durante la diretta ad Antonella di aver toccato il seno di Nicole quella famosa notte nel van. La stessa gieffina ha confermato, ma ha anche precisato che semplicemente l’ex volto di Forum ha toccato per un nano secondo la protesi.

Non solo, Nicole ci ha tenuto a precisare di non essere attratta da Donnamaria:

“Che ci sia attrazione da parte mia, no. Che da parte di Edoardo, e non credo, ci sia un’attrazione non credo proprio. Io sono serena nelle mie intenzioni. Non lo farei così”

In confessionale, da sola, Antonella ha dato vita a uno sfogo, ma non sono molti i telespettatori che hanno creduto alle sue lacrime. Tanti le hanno dato dell’attrice poco convincente sui social network. Intanto, la Fiordelisi ha dichiarato che da parte sua la loro relazione è finita. E, in effetti, lo stesso Donnamaria ha fatto presente che ormai da tempo la loro storia ha preso una piega che va verso la rottura definitiva. Un confronto acceso che ha visto in salotto, successivamente, protagonisti Antonella, Edoardo e Nicole. Nel corso di questa fase della puntata, si è creata anche una scena imbarazzante.

GF Vip 7: Nicole Murgia eliminata, Orietta si sfoga e Daniele riapre le porte a Oriana

L’eliminato della 37esima puntata è Nicole Murgia con il 7,3% (Oriana 19.5%, Nikita 19.3%, Antonella 15.8%, Donnamaria 13.7%, Micol 12.4%, Tavassi 12%). Nel salotto, si è alzata la tensione tra Edoardo e Antonella. In studio tutti sembrano schierarsi dalla parte della Fiordelisi. Ma è spuntata Orietta Berti con uno sfogo su Antonella, durante il quale si è scagliata contro Nikita Pelizon, che non c’entrava nulla:

“Antonella questo è oro che ti fa avere il tuo Edoardo per vincere su Oriana e Nikita. Sono contento che lui si sia svegliato e anche lei, perché . E non fare sceneggiate, fai la donna normale, fai te stessa. Sei un arrogante vera, Nikita è troppo sdolcinata e falsa. Ora mi sono sfogata e non prendo le gocce”

In studio, Alfonso ha fatto parlare una fan dei Donnalisi, che a gran voce ha invitato i due gieffini a non mettere fine alla loro love story. “Questo è un assaggio di quello che ci sta fuori”, ha affermato il conduttore. “Antonella io sono un’attrice di teatro e stai recitando amore. Ti prego, un po’ meno. Reciti si vede proprio”, ha invece urlato un’altra spettatrice presente in studio. “Non penso che si possa dire così di una ragazza che sta male”, ha dichiarato Donnamaria per difendere la Fiordelisi.

L’attenzione si è poi spostata su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Vedendo le clip in cui la venezuelana appare gelosa e infastidita, il gieffino sembra aver preso consapevolezza del fatto che da parte di lei ci sia un interesse reale. Pertanto, Daniele si è detto pronto a riavvicinarsi a Oriana. Successivamente, Alfonso ha riservato una graditissima sorpresa ad Antonella: in giardino ha incontrato la sua amica Ilenia.

GF Vip 7: le nomination e l’arrivo in studio di Pierpaolo Pretelli

Signorini prima delle nomination ha rivelato ai concorrenti la data della finale: il 3 aprile 2023. Da stasera le dinamiche del gioco cambieranno per quanto riguarda le nomination: non ci saranno più i preferiti, il televoto sarà sempre a eliminazione e a breve verranno eletti i primi finalisti. Sono così iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Nikita, Antonella, Donnamaria, Sarah e Tavassi.

Onestini ha nominato Nikita;

Tavassi ha nominato Antonella;

Davide ha nominato Donnamaria;

Nikita ha nominato Tavassi;

Giaele ha nominato Sarah;

Alberto ha nominato Nikita;

Micol ha nominato Antonella;

Milena ha nominato Sarah;

Oriana ha nominato Davide;

Andrea ha nominato Oriana;

Sarah ha nominato Tavassi;

Donnamaria ha nominato Nikita;

Antonella ha nominato Micol;

Daniele ha nominato Donnamaria.

Nel corso delle nomination, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno confermato che è tornata la serenità tra loro. L’ex gieffino è approdato nello studio in diretta, facendo varie battute ironiche. Sembra che la pace sia arrivata dopo la crisi grazie anche all’intervento di Alfonso Signorini. Una toccata e fuga per Pretelli in studio, che ha rianimato i loro fan.

Antonino e Ginevra dopo il GF Vip: cosa sta succedendo

Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti il bacio scattato in studio tra Antonino e Ginevra Lamborghini. Il conduttore ha preso la palla al balzo per chiedere informazioni a Spinalbese su come sta procedendo tra loro fuori dalla Casa.