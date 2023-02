Si torna a parlare del van-gate al Grande Fratello Vip 7. Il pubblico era preparato al fatto che Alfonso Signorini avrebbe sfruttato la maggior parte della 37esima puntata per il caso che vede protagonisti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Dopo quanto accaduto giovedì scorso, i quattro concorrenti sono finiti dritti al televoto e ancora nessuno di loro sa chi si salverà e chi invece dovrà lasciare immediatamente la Casa. Di sicuro, il pubblico vuole a questo punto conoscere più dettagli su quanto accaduto quella ormai famosa notte nel van del cortiletto.

Il van-gate ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Nonostante tutto, i fan degli Spartani sembrano ancora uniti e pronti a difendere i loro beniamini, accusando anche il programma di voler dividere Daniele Dal Moro dal resto del gruppo. Invece, stasera quest’ultimo si dice tranquillo, fatta eccezione quando si parla del suo rapporto con Donnamaria. In particolare, assicura che il suo rapporto con Tavassi “va oltre queste cose qua”. Non vale lo stesso per Antonella Fiordelisi, la quale appare ancora infastidita, soprattutto perché ha ormai notato che Donnamaria trascorre la maggior parte del suo tempo con gli amici nel cortiletto della Casa.

“Ma perché litigate sempre e poi la sera finite sotto le coperte?”, chiede a un certo punto Alfonso a Edoardo, il quale risponde con ironia spiegando che anche il pomeriggio lo trascorrono nel letto insieme lui e Antonella. Mentre Donnamaria, Tavassi, Micol e Nicole al GF Vip 7 non sanno come il pubblico abbia preso l’accaduto e cosa accadrà con il televoto, Signorini li ringrazia per la sincerità: “Nessuno ha preso sottogamba quello che è successo”.

Antonella, intanto, spiega di aver fatto un sogno strano quella notte e di essersi alzata. Quando ha lasciato la stanza da letto ha visto uscire Donnamaria dal van, appunto. Signorini, però, vuole mirare ad altro ancora: “Avete qualcos’altro da confessare su quello che avete detto e fatto in quel van, che non sono quelli su cui abbiamo sempre discusso”. Micol fa riferimento a un monologo non politicamente corretto fatto quella notte da Tavassi ai suoi amici.

“No ma quella è arte pura”, dichiara Alfonso spostando completamente l’attenzione. Al centro dell’attenzione finisce lo scontro avvenuto nelle scorse ore tra Daniele e Donnamaria. Tra loro nel corso della diretta non torna il sereno, anzi. Da una parte Dal Moro si dice sicuro del fatto che l’ex volto di Forum non abbia mai tenuto davvero a lui.

Dall’altra Donnamaria accusa il coinquilino di essersi allontanato da lui per una sciocchezza. Ma Daniele sente di essere nella ragione e si lascia andare a uno sfogo che riceve l’applauso del pubblico:

“A differenza tua non parlo senza microfono e ci sono gli audio. Mi dà fastidio vedere Edoardo, a cui ci ho sempre tenuto, che di me non gliene frega nulla. Tu quante volte in 5 mesi sei venuto da me anche solo a chiedermi come sto? Tu zero. Sai quante volte l’ho fatto io? Io sono davvero dispiaciuto, a te non frega nulla”

Dallo studio, Dal Moro riceve il sostegno di Sonia Bruganelli, che pomeriggio ha avuto modo di schierarsi ancora contro gli Spartani. “Secondo me Daniele è stato più che signore. Lui ancora vi dà il beneficio del dubbio. Quindi altro che rosicone, è stato un signore”, dichiara l’opinionista, sottolineando di sapere cosa accaduto nel van quella notte.

GF Vip 7: Antonino interviene su Antonella ed Edoardo, ma non può parlare

Alfonso torna a parlare della scorsa puntata, quando Antonino Spinalbese è stato eliminato al televoto. L’hair stylist ha atteso il risultato in salotto solo con Antonella, l’unica rimasta in bilico tra i gieffini salvati. Tra loro c’è stato un saluto che Donnamaria e il resto del gruppo non hanno visto. Signorini ha pensato bene di mostrarlo stasera. Non è tanto il saluto a infastidire Edoardo stasera, bensì il fatto che Antonino abbia dichiarato di non credere che lui e Antonella siano davvero innamorati. In particolare, critica la reazione di Antonella.

“Sì se Micol dice che duriamo come un gatto in tangenziale è una bestia, Antonino dice che non siamo innamorati e niente. Quando Onestini fa la battuta dei croccantini se lo mangia, quando la fa Attilio no. Lei è convinta di avere i piedi in testa, invece sono io cinque mesi che sopporto questo. Antonella tu al pubblico puoi raccontare quello che vuoi, ma tu lo sai le cose che hai fatto per ingelosirmi e farmi innervosire. Lei stessa le ha contate ed è arrivata fino a 10”

Alfonso fa nuovamente notare che il giorno i Donnalisi, così viene definita la coppia dai fan, litigano per poi ritrovarsi la notte sotto le coperte. In imbarazzo, la Fiordelisi spiega che negli ultimi sette giorni tra loro non c’è stato nulla. Ed ecco che Signorini dà la parola a Spinalbese, ma lo stronca in diretta in modo inaspettato. Il conduttore chiede all’ex fidanzato di Belen Rodriguez di dire la sua al riguardo.

Ma Antonino preferisce salutare i suoi amici: “Antonella comunque ci tiene. Voglio salutare tutte le persone che mi vogliono bene lì dentro”. Alfonso, a questo punto, gli toglie la parola senza pensarci due volte: “Non ce ne frega niente, a noi frega di Antonella ed Edoardo”. Antonino sembra voler dire altro, appunto sui Donnalisi, ma Signorini gli volta le spalle e corre a chiedere l’opinione di Sonia.