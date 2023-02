Alfonso Signorini ha dato inizio a questa 36esima puntata del Grande Fratello Vip 7 con una busta nera. Il padrone di casa ha annunciato che verrà preso un provvedimento per via di un fattaccio che ha visto protagonisti gli Spartani. Alcuni componenti del gruppo sono stati beccati a compiere un’azione non positiva. Il conduttore ha lasciato un po’ suspense e ha deciso di rimandare il momento della busta nera. Infatti, la puntata è andata avanti con i confronti tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Nessun chiarimento tra loro.

In particolare, Alfonso ha permesso a Edoardo e Antonino di avere quello che potrebbe essere l’ultimo confronto faccia a faccia nella Casa di Cinecittà. E i malumori si sono accesi nuovamente tra Donnamaria e Antonella. Con Sonia Bruganelli che ha detto la sua dallo studio, schierandosi dalla parte dell’ex schermitrice. Subito dopo, si è tornati a parlare di Sarah Altobello e del fatto che quest’ultima abbia lamentato un voltafaccia da parte delle coinquiline ‘Spartane’, ovvero Giaele, Micol, Nicole e Oriana.

Dopo la puntata di lunedì scorso, in cui Sarah ha ricevuto la visita della sorella, i suoi rapporti con le quattro gieffine ha subito ulteriori contraccolpi. E stasera non è arrivata la pace. È arrivato, in seguito, il momento di scherzare. Signorini ha chiamato in confessionale Milena Miconi, Antonino e Andrea Maestrelli. I due concorrenti uomini hanno commentato positivamente, in questi giorni, la presenza di Milena, definendola più volte una bellissima donna, elegante e intelligente.

In confessionale stasera Antonino e Andrea hanno nuovamente riservato questi complimenti alla loro coinquilina. Ma per nessuno ci sarebbe mai una chance, in quanto Milena è felicemente sposata con lo sceneggiatore Mauro Graiani. Sportivamente, quest’ultimo ha commentato la scena su Twitter, ironizzando sul fatto che per questa volta è disposto a perdonare sua moglie perché Antonino e Andrea sono effettivamente i più belli della Casa.

GF Vip 7: Antonino eliminato, la sorpresa di Ginevra

Per scoprire chi è stato eliminato nel corso della 36esima puntata, Signorini ha chiesto ai due gieffini rimasti in bilico di salutare i loro compagni d’avventura. Hanno subito scoperto di aver superato il televoto Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Al contrario, Antonella e Antonino sono rimasti in attesa del verdetto. Prima di scoprire il risultato del televoto, Alfonso ha mostrato una clip alla Fiordelisi in cui Donnamaria non esprime parole positive sulla sua fidanzata, parlando con i suoi amici nella Casa. Si è acceso così un nuovo litigio tra loro.

Dopo di che, Antonino e Antonella sono rimasti soli in salotto a scoprire il verdetto. Spinalbese ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia con il 12% dei voti: Micol 34%, Antonella 30%, Nikita 24%. Signorini ci ha tenuto a fare un complimento all’eliminato: “Tu sei entrato come ex di Belen e sei uscito come Antonino. Non hai mai usato volutamente il suo nome, avresti potuto farlo. Ti sei sempre tenuto lontano da questi giochi facili”. “Nulla contro di lei”, ha precisato Antonino.

Ed ecco che è arrivata un’ultima sorpresa per Spinalbese, che ha riabbracciato Ginevra Lamborghini. Alfonso ha chiesto, appoggiato dal pubblico in studio, di dare un bacio all’ex gieffina. “Siamo timidini”, ha dichiarato Ginevra. A questo punto, il conduttore ha fatto sapere ad Antonino che la Lamborghini è attualmente single.

Gli ultimi minuti della puntata sono stati riservati proprio ad Antonino, che ha fatto il suo ingresso il suo studio. Qui ha abbracciato e ringraziato Alfonso. L’hair stylist è stato raggiunto da Ginevra e incoraggiato dai presenti in studio l’ha baciata in diretta! Un bacio che di sicuro avrà fatto felici chi ha sempre creduto ai Gintonic, questo il nome con cui i fan hanno cercato di supportarli.

GF Vip: duro provvedimento, il contenuto della busta nera

Finalmente è arrivato il momento di scoprire il contenuto della busta nera, con cui Alfonso ha aperto questa puntata. Il conduttore ha chiamato in disparte Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Ha mandato in onda una clip riassuntiva della loro storia d’amore. Dopo di che, ha aperto il nuovo caso: il van-gate, con protagonisti Tavassi, Micol, Nicol e Donnamaria.

Come punizione, i quattro gieffini incriminati sono finiti in automatico al televoto. La puntata è andata avanti con Milena Miconi, la quale ha avuto modo di raccontarsi con la linea della vita nei giorni scorsi. Per lei in giardino è arrivata sua figlia, che le ha fatto una graditissima sorpresa.

I nominati della 36esima puntata

La puntata è andata avanti con le nomination con i piramidali che hanno portato al televoto Oriana, Antonella e Nikita insieme a Tavassi, Donnamaria, Micol e Nicole.