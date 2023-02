Ecco l’abito scelto dall’opinionista per questa 36esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda il 23 febbraio 2023

Per la 36esima puntata del Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli ha scelto un bellissimo abito, anche abbastanza costoso, non proprio alla portata di tutti. Anche questa volta, l’opinionista ha optato per un vestito con un prezzo che supera i 2mila euro. Un gran bell’abito, caratterizzato da tre colori: rosso, nero e bianco. Con un’acconciatura raccolta e un paio di décolleté bianche, Sonia indossa molto bene questo abito a maniche corte. Ha accostato un paio di orecchini color argento a forma di cerchio e una collana girocollo.

Giovedì scorso Bruganelli era approdata nello studio di Canale 5 per svolgere il suo ruolo di opinionista con un abito rosso di Valentino di 2.400€. Questa volta ha scelto un tubino in Jacquard di Alexander McQUEEN. Questo vestito costa un po’ di più rispetto al precedente. Infatti, ha un costo di ben 2.590 €. Con stampa Mushroom Spores nera, rossa e bianca, questo tubino è in maglia a coste a contrasto ed è caratterizzato dalle maniche stile bomber. I dettagli con zip sull’orlo rendono ancora più particolare l’abito a maniche corte indossato da Sonia al GF Vip 7.

Sebbene a volte sia stata criticata per i suoi outfit, Sonia attira sempre in positivo i commenti sui suoi outfit proposti nello studio di Canale 5. Questo è il secondo anno consecutivo che la Bruganelli svolge il ruolo di opinionista. Durante la passata edizione, la moglie di Paolo Bonolis è stata affiancata da Adriana Volpe, con cui il rapporto non è mai stato dei migliori.

La settima edizione la vede, invece, al fianco di Orietta Berti, con cui sembra esserci una bella amicizia. Dunque, nessun litigio in studio quest’anno per Sonia. Non perde tempo, però, a confrontarsi con chi sta dentro la Casa di Cinecittà. Proprio nel corso della puntata di stasera, Bruganelli ha senza problemi criticato l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria.

Ancora una volta, l’opinionista si è schierata dalla parte di Antonella Fiordelisi, consigliando al volto di Forum di concentrarsi sul suo rapporto con Antonella, anziché a quello che quest’ultima ha con Antonino Spinalbese. Edoardo, però, ha ribadito di non credere affatto che l’hair stylist sia il problema della loro relazione. E su questo Sonia ha le idee abbastanza chiare:

“Non capisco come mai Edoardo non si concentri sul rapporto con Antonella. Il problema è lei, perché tu non sei in grado di gestirla. Hai capito che ha questo atteggiamento infantile, ma invece di tranquillizzare una bambina che dici di amare, dici che tu Micol continuerai a vederla. Ma diglielo a lei, ditelo fra di voi. Io penso che voi siate profondamente diversi. Penso che lei si è presentata in un certo modo e tu sei rimasto molto attratto. Devi capire se sei in grado di gestire questo rapporto”

Donnamaria, però, le ha fatto notare che non dovrebbe gestire da solo il loro rapporto, ma dovrebbe anche Antonella concentrarsi a far funzionare le cose al meglio. Intanto, sono sempre meno i telespettatori che credono che i Donnalisi, così viene definita la coppia, possano durare fuori dalla Casa di Cinecittà.