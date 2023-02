Stasera al Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli si è presentata in rosso. L’opinionista ha deciso di indossare un abito di sicuro non accessibile a chiunque. Infatti, il prezzo di questo abito supera i 2 mila euro. Per la puntata di giovedì 16 febbraio 2023, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di indossare il marchio Valentino, in una tonalità rosso fuoco. Si tratta di un abito con girocollo e maniche corte. È possibile notare due tasche a filetto laterali sull’abito, che sono caratterizzate dal logo metallico dorato.

Un’ottima scelta quella fatta dalla Bruganelli questa sera. A novembre, ad esempio, aveva suscitato non poche critiche l’abito Missoni che aveva indossato in una delle passate puntate del reality show. Questa volta, ha optato per un abito Valentino che costa 2.400 €. Ebbene sì, come già precisato, il prezzo del vestito in crepe di lana e seta indossato da Sonia al GF Vip 7 è decisamente alto. Insomma non è un capo d’abbigliamento alla portata di tutti.

Precisamente si tratta del Miniabito Vgold, che è disponibile online, anche sul sito ufficiale del celebre brand Valentino. Al vestito rosso, Bruganelli ha abbinato un paio di orecchini dorati e ha optato per i capelli legati. Per oggetti e capi costosi, Sonia è stata spesso criticata dal pubblico. In particolare, sui social network sono diversi coloro che la accusano di ostentare la sua ricchezza.

Non solo, c’è chi le punta ancora oggi il dito contro in quanto è la moglie di un noto conduttore televisivo. Nonostante le forti critiche, Bruganelli ha sempre cercato di andare oltre, ironizzando spesso sul suo matrimonio con Paolo Bonolis. Lei stessa ha fatto più volte notare di avere una vita lavorativa abbastanza attiva.

Di recente, Edoardo Donnamaria nella Casa di Cinecittà ha lanciato questo genere di critiche a Sonia, durante una sua discussione con Antonella Fiordelisi. Mentre quest’ultima viene spesso difesa dall’opinionista, l’ex volto di Forum non riceve da lei complimenti, almeno non ora. Inizialmente si schierava dalla sua parte, consigliandogli di lasciar perdere Antonella.

Oggi il discorso è ben diverso. Nonostante questo, Bruganelli ha preferito non scagliarsi ferocemente contro Edoardo quando è approdato nello studio in diretta proprio per avere un confronto con lei.