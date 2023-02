La 31esima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto ancora protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. In particolare, quest’ultimo ha avuto modo di approdare nello studio di Canale 5 per avere un confronto faccia a faccia con Sonia Bruganelli. Il motivo? L’ex volto di Forum nei giorni scorsi ha attaccato apertamente l’opinionista. Ma prima di arriva a questo punto, Signorini ha puntato l’attenzione su Antonella e sui suoi litigi con diversi suoi compagni d’avventura come Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Nicole Murgia.

In particolare, con quest’ultima si è accesa una fortissima discussione. Tutti loro pensano che Antonella voglia passare per vittima. La Fiordelisi, però, non è d’accordo ovviamente. Anzi, crede di essere continuamente sotto attacco. “Alfonso scusa, ma secondo te qua siamo tutti stupidi? Io voglio dire, tutti quanti vediamo una cosa, sono tutti stupidi?”, ha chiesto stufo Edoardo Tavassi. Sonia è intervenuta facendo presente il suo punto di vista e prendendo ancora le difese della Fiordelisi.

L’opinionista del GF Vip 7 non crede che loro siano dei veri amici per Edoardo Donnamaria. Ma Tavassi ha prontamente risposto: “Ma io non sono amico della coppia. Io non gli auguro Antonella nella vita”. E Donnamaria ha fatto notare che, in effetti, è giusto che i suoi amici abbiano le loro opinioni e che siano sinceri con lui. La Fiordelisi ha sostenuto il punto di vista di Sonia, sicura che tutti loro sappiano quanto lei ed Edorono insieme sono forti. “Sì certo, abbiamo questo sogno abbiamo”, ha ironizzato subito Tavassi.

Ed ecco che in secondo momento, Alfonso Signorini ha invitato Donnamaria in studio. Qui ha mandato in onda una clip, quella che ritrae Edoardo che critica apertamente Sonia mentre fa un discorso con Antonella Fiordelisi, che invece la difende. Se il pubblico si aspettava fulmini e saette, sarà rimasto deluso. Infatti, la Bruganelli è apparsa abbastanza tranquilla. Non solo, lui ha retto bene il confronto, stupendo il pubblico. Ciò che è piaciuto è che senza insulti e urla, i due si siano confrontati con un botta e risposta comunque teso.

Ha ammesso di non essersela presa per le sue parole. Nonostante questo, c’è qualcosa che l’ha fatta un po’ pensare.”

“Non me la sono presa, sta là dentro da quattro mesi. Ho cambiato opinione nei suoi confronti. Ma dicevi contro corrente o conto corrente? Una cosa che un pochino mi ha lasciata così, non per me, è la modalità: se una donna ha fatto qualcosa è perché si è sposata con un determinato uomo. Ho l’impressione che tu abbia un atteggiamento per quanto riguarda la relazione uomo-donna, che non è limpido. Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, tanto che aggredisci oppure ti sottrai. A me dispiace”

Sonia crede che Edoardo dovrebbe maturare da questo punto di vista ed essere felice quando una persona che ama ha un riconoscimento. Donnamaria non se n’è rimasto in silenzio, anzi ha prontamente risposto all’opinionista:

“Per la questione Bonolis… Non si è visto, io ho detto subito ‘no scherzo’, perché non conosco la carriera di Sonia Bruganelli. Per Antonella, è vero che sono arrabbiato nei suoi confronti per delle cose. Mi sono ritrovato in delle situazione in cui non so cosa fare. Quando vedo che sta male, io voglio andare da lei. Devo maturare e di questo ne sono consapevole. Ma non credo che c’entri nulla con te. La ‘bruciata’ era per le cose che hai detto. Ti sei contraddetta in qualche modo”

Edoardo non ha avuto alcun timore ad affrontare Sonia in diretta. L’opinionista ha continuato a mantenere la sua posizione: “Un uomo che è innamorato non mette la sua donna sulla bocca degli altri”. Ma anche questo discorso secondo Donnamaria non avrebbe molto senso. A detta sua, sarebbe impossibile in un reality non confrontarsi in continuazione con altre persone presenti 24 ore su 24.

“Però pure tu un punto fermo così posso rispondere”, ha poi tuonato Donnamaria, convinto che Sonia cambi idea e opinione troppo velocemente. Su questo, l’opinionista crede che sia naturale cambiare idea, visto che i concorrenti possono cambiare durante le loro esperienze nella Casa. Alla fine, il tutto è diventato un momento ironico, durante il quale Edoardo ha chiesto scusa alla Bruganelli, che l’ha perdonato sorridendo.

Il confronto tra Edoardo e Sonia è stato il momento più alto della serata.

Due persone di spessore

Due persone con grande dialettica

Zero offese

Zero maleducazione

Uno scambio di opinioni

Ma soprattutto Donnamaria standing ovation. #gfvip #donnalisi #drojette pic.twitter.com/w9VHxonuSj — GD (@cheloquacita) February 6, 2023