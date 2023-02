Edoardo Donnamaria on fire al Grande Fratello Vip. Riavvicinandosi ad Antonella Fiordelisi, con la quale il rapporto continua ad essere piuttosto altalenante e tormentato, l’opinionista di Forum ha fatto a pezzi Sonia Bruganelli.

Tra quest’ultima e il gieffino c’è stata una furiosa discussione nel corso dell’ultima puntata condotta da Alfonso Signorini: secondo la moglie di Paolo Bonolis, lo speaker radiofonico si sarebbe avvicinato all’ex spadista solo per ottenere maggiore visibilità nella Casa più spiata d’Italia.

Cosa ha detto Edoardo Donnamaria su Sonia Bruganelli

Una teoria che non è proprio andata giù al giovane romano. Chiacchierando con Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria si è scagliato contro la Bruganelli con parole che sicuramente non piaceranno a Sonia che, per il momento, non ha ancora replicato a questo attacco:

“Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io. Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso”

Il concorrente del GF Vip ha poi tirato in ballo il matrimonio di Sonia Bruganelli, quello con Paolo Bonolis che, a detta di Donnamaria, avrebbe portato innumerevoli vantaggi alla bionda opinionista:

“Antonella, vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate”

Antonella Fiordelisi dalla parte di Sonia Bruganelli

La Fiordelisi ha preso le difese di Sonia Bruganelli, facendo notare ad Edoardo Donnamaria che il suo sfogo è stato tutt’altro che giusto e corretto:

“Non si dice! Però devo dirti che lei capisce molto bene il mio stato d’animo. Lei è una donna molto intelligente. Magari potessi fare tutto quello che fa lei. Sposarmi Bonolis in che senso?! Guarda che molte persone sono sposate con uomini importanti non fanno nulla. Prima di tutto devi essere capace”

La posizione di Alfonso Signorini

Durante lo scontro in diretta tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli Alfonso Signorini si è schierato dalla parte del concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo il conduttore del reality show l’amico di Paolo Ciavarro ha una sua personalità ben distinta, che sarebbe venuta fuori anche senza l’incontro con Antonella Fiordelisi.

Per la moglie di Paolo Bonolis l’ex tentatrice di Temptation Island – con la quale in passato non sono mancati gli screzi – avrebbe una luce propria ben definita al contrario di Edoardo Donnamaria. E quest’ultimo, per Sonia, si sarebbe avvicinato alla 24enne di Salerno per brillare accanto a lei.

Un nuovo concorrente al GF Vip

La situazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è destinata a complicarsi ancora di più nei prossimi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni varcherà presto la Porta Rossa – in qualità di nuovo partecipante – Gianluca Benincasa, ex amore e migliore amico della modella campana. Il ragazzo in passato è già stato nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla Fiordelisi.