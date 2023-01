I toni in studio e in casa si sono alzati parecchio e il conduttore ha bacchettato la sua opinionista

Nel corso della puntata del GF Vip trasmessa questa sera su Canale 5 i telespettatori hanno assistito per l’ennesima volta al racconto delle vicende sentimentali di Edoardo Donnamaria e di Antonella Fiordelisi, un rapporto fatto di amore (a quanto pare) ma anche di tanto odio, un dualismo causato dai caratteri particolarmente fumantini di entrambi i membri della coppia.

Il problema che tanto sta facendo impazzire Edoardo Donnamaria (letteralmente, nei giorni scorsi è stato parecchio male) è l’atteggiamento della fidanzata, che dice di amare ma che allo stesso tempo sembra non tollerare. A mandarlo in bestia, in particolar modo, sono gli atteggiamenti “da vittima” di Antonella, che tra l’altro continua a comportarsi in modo ambiguo. Come se non bastasse, la Fiordelisi continua a pungere il fidanzato per il suo essere fin troppo vicino e amico di Oriana Marzoli, la donna all’interno della casa con la quale più si è beccata.

Il blocco dedicato ai due si è trasformato in un vero e proprio circo, con accuse reciproche, urla e lacrime che sono riuscite a creare parecchia tensione anche in studio. Ad un certo punto, infatti, Sonia Bruganelli si è sentita in dovere di prendere la parola, pronunciando una frase che però ha infastidito non poco Alfonso Signorini. Rivolgendosi a Edoardo Donnamaria, furioso ma ancora soggiogato dalla furbs Fiordelisi, Sonia Bruganelli (che è convinta che Edoardo non ami veramente Antonella) ha commentato:

“Si vede che tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato l’attenzione su di te e le luci su di te, perché tu non avevi nessun tipo di prerogativa all’interno di quella casa ok? Con Antonella tu hai significato qualche cosa. Antonella, tu hai una luce ok? Poi tu hai i difetti di questo mondo ma una luce ce l’hai.”

A questo punto, Alfonso Signorini si è sentito in dovere di entrare nel discorso a gamba tesa. Il conduttore ha interrotto la sua opinionista (ricoperta dei “buu” del pubblico) sottolineando:

“Non sono assolutamente d’accordo. Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto altre prerogative oltre ad Antonella. Edoardo ha una sua personalità. Non è vero. Ma chi l’ha detto?”

Alfonso Signorini, in effetti, non ha poi tutti i torti. Nonostante sia evidente che Antonella Fiordelisi sia la vera regina di questa edizione, il suo fidanzato Edoardo ha tirato fuori gli attributi in più di qualche occasione, riuscendo tra l’altro persino a generare dinamiche dal sapore omosex con Alberto De Pisis e Elenoire Ferruzzi (alcuni video virali circolati online settimane fa parlano chiaro). Edoardo Donnamaria, ad ogni modo, prima o poi dovrà prendere una decisione: lasciare Antonella o continuare a farsi consumare da una relazione evidentemente tossica.