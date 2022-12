Sonia Bruganelli da quando è approdata in tv come opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto parlare parecchio di sé in diverse occasioni e spesso è stata al centro delle polemiche. La sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini è iniziata nella stagione televisiva 2020-2021. La produttrice tv è diventata opinionista insieme ad Adriana Volpe al posto di Pupo e Antonella Elia. Finito il reality ha dichiarato, in più interviste, che sarebbe tornata al suo lavoro dietro le quinte lasciando il posto al GF Vip.

Ad un mese dall’inizio del GF Vip 7, però, Signorini ha annunciato che, contrariamente a quanto affermato precedentemente, la moglie di Paolo Bonolis sarebbe stata nuovamente presente. Questo ha fatto scattare molte polemiche verso l’imprenditrice che è stata tacciata di incoerenza. A tutte le critiche ricevute in merito ha risposto tramite il suo profilo Instagram: “Ho accettato perché la proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Case separate con Bonolis

Pioggia di critiche per lei anche per quello che ha dichiarato in questi mesi riguardo il suo matrimonio con Paolo Bonolis. La produttrice ha affermato di aver trovato la ricetta perfetta per far durare il suo matrimonio: vivere e dormire in case separate. Quando ha fatto questa affermazione la prima volta si è iniziato a parlare di crisi tra i due. La donna ha però smentito spiegando cosa intendeva: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Segno di civiltà? E chi è sposato e non dorme in camere separate è forse incivile? Chissà… Curioso anche notare come la produttrice abbia ‘nuotato’ nel gossip di recente. A più riprese si è resa protagonista di dichiarazioni non del tutto chiare relative al suo matrimonio. Per farla breve: se dicesse “con mio marito non c’è alcun problema” oppure “sì, ci sono problemi, ma fatevi i fatti vostri” sarebbe tutto concluso. E invece alla Bruganelli pare proprio che piaccia alimentare la cronaca rosa, salvo poi invitare a farsi i fatti propri.

Sonia e gli aerei privati

Di frequente la Bruganelli ha parlato della sua avversione per gli aerei di linea e si è mostrata mentre viaggiava invece su jet privati. Una delle ultime volte in cui è intervenuta sull’argomento ha affermato che piuttosto che doversi lamentare poi dei ritardi e dei bagagli persi preferiva prendere l’aereo privato. Da questa affermazione è nato un piccolo scontro con Flora Canto, amica di Sonia, che da poco si era lamentata sui social per il trattamento ricevuto su un volo di linea.

Sentitasi presa in causa, probabilmente, la moglie di Enrico Brignano aveva così risposto: “Anche io con i soldi di Paolo Bonolis viaggerei solo con un aereo privato. Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”. Questo ha comportato, secondo Dagospia, la fine della loro amicizia. Poco dopo infatti la Bruganelli rispondendo alle domande dei follower su Instagram parlando della Canto ha detto: “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano“. E le cose sono davvero cambiate visto che i coniugi Bonolis non sono stati neanche invitati al matrimonio della Canto e Brignano.

Minibag da 40 mila euro

L’ultima polemica che l’ha travolta riguarda la borsa che ha portato in puntata sabato 17 dicembre al Grande Fratello Vip. La minibag firmata Hermès sfoggiata in studio è un oggetto davvero esclusivo ed è uno dei pezzi più celebri della maison francese: si tratta di una Kelly da 20 centimetri, colore verde scuro e dalla forma trapezoidale. E ha un costo intorno ai 40mila euro e per averla bisogna attendere qualche annetto. L’opinionista ha detto con ironia di essersela fatta regalare dal marito con l’inganno: “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”.

A ciò si è aggiunta una replica piccata che ha dato a un’utente su Instagram la quale l’aveva attaccata: “Ma la pochezza di Sonia Bruganelli che ormai è una maschilista dichiarata e sfoggia le borsette da 2mila euro per fare la f**a? Senza parole. Personaggi così dovrebbe stare a casa, non uin tv”. “2mila euro? Ma sei impazzita? Prima di parlare informati, se ti sente Hermes ti denuncia”, la replica dell’imprenditrice.

Pure in questo caso critiche: non tanto perché ha fatto la voce grossa su un appunto maleducato, quanto piuttosto perché secondo molti poteva e doveva sì rispondere ma magari non puntando sul valore della borsetta. In effetti le cosiddette risposte di ‘classe’ sono altre, ma tant’è. Un bel tacer non fu mai scritto…