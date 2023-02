Si è da pochi minuti conclusa su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip 7 (la 35° di questa edizione), una serata nel corso della quale Alfonso Signorini si è per l’ennesima volta infuriato con alcuni dei concorrenti della casa per i loro comportamenti inaccettabili. Ad ogni modo, è stata anche un’occasione per regalare al pubblico alcuni momenti particolarmente toccanti, come la tanto attesa reunion di Luca Onestini e Raffaello Tonon. Ecco in breve quello che è successo.

Sarah Altobello “eliminata” della 35° puntata del GF Vip rientra in casetta

I nominati della serata erano Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon, Nicole Murgia, Andrea Denver, Antonino Spinalbese e Sarah Altobello. Alfonso Signorini ha prima “scremato” i nominati, confermando che i preferiti del pubblico erano stati Daniele, Nikita e Nicole Murgia. Successivamente, intorno a mezzanotte, è giunto il tanto atteso verdetto. A dover lasciare la casa è stata Sarah Altobello che subito non ha preso benissimo la notizia, scoppiando in lacrime. A “sorpresa” ad ogni modo, Sarah Altobello ha avuto la possibilità di rientrare in casa grazie al provvidenziale “bussolotto” aperto in studio.

Qui sotto le percentuali di voto per ogni singolo concorrente:

Daniele 23,9%

Nikita 22,5%

Murgia 18,6%

Andrea 16,1%

Antonino 9,5%

Sarah 9,4%

Raffaello Tonon incontra Luca Onestini, intervento da applausi

Raffaello Tonon è rientrato in casa per incontrare il suo migliore amico Luca Onestini, conosciuto proprio all’interno del reality nel 2017. Insieme a Onestini, Tonon aveva creato un rapporto di amicizia a dir poco splendido e commovente, probabilmente il miglior esempio di bromance mai visto in trasmissione.

L’entrata del noto opinionista è stata quindi un’occasione per fare un po’ il punto della situazione rispetto al ruolo dell’ex tronista all’interno della casa. Ecco la toccante lezione di Raffaello Tonon a Luca Onestini, davvero da standing ovation:

“Io di te sarò fiero per sempre tu vieni prima del Grande Fratello, prima della tv, tu sei la mia famiglia. Quindi qualsiasi cosa tu faccia io sarò sempre dalla tua parte, però tu in queste ultime settimane devi imparare a giocare per te stesso. 5 anni fa eravamo diversi. Ora impara ad ascoltare il tuo dolore, sei un uomo adesso. Non stare in gruppini e gruppetti.

Parlando di Ivana Mrazova ha poi aggiunto: “Ho sempre pensato che sia stata una questione irrisolta e che fosse una fine confusa. Adesso penso ci sia l’occasione per chiarire tutto“.

Le nomination

A fine serata i concorrenti hanno espresso i loro pareeri sugli altri vipponi tramite le nomination, palesi e segrete. Qui sotto il riassunto:

Antonino ha nominato Nikita

Micol ha nominato Antonella

Nikita ha nominato Nicole

Antonella ha nominato Micol

Nicole Murgia ha nominato Nikita

Alberto ha nominato Nikita

Daniele ha nominato Antonella

Giaele ha nominato Antonella

Oriana ha nominato Antonino

Davide ha nominato Micol

Edoardo Donnamaria ha nominato Antonino

Edoardo Tavassi ha nominato Antonella

Luca Onestini ha nominato Antonella

I nominati della puntata, dunque, sono stati Antonella, Nikita, Antonino, Micol. Uno di loro quattro giovedì lascerà per sempre la casa del GF Vip.