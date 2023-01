Tre anni fa, il quattordici gennaio 2020, ci lasciava per sempre Franco Tonon, il padre del ben più noto figlio Raffaello Tonon, ex vippone e opinionista di molti dei salotti Rai e Mediaset. Dopo tanto tempo, nelle scorse ore, Tonon figlio si è sentito in dovere di rendere omaggio al defunto genitore con un omaggio social dal sapore dolceamaro.

Non si è trattato, infatti, del classico ricordo commosso sui social di un figlio disperato per essere rimasto orfano del padre. Al contrario, Raffaello Tonon ha voluto parlare del genitore su Instagram Stories in termini piuttosto negativi, specificando che in realtà non ne sente così tanto la mancanza. Ecco i motivi e il lungo post che Tonon ha dedicato al suo papà nelle scorse ore.

“Franco Tonon, mio padre, il quattordici gennaio di tre anni fa ha esalato l’ultima fatica terrena, un respiro. Per tre anni ho dimenticato, rimosso. Oggi ricordo. Si è chiuso in quel momento un capitolo della mia vita. Non credo al tempo “dottore” credo che i fuochi attizzati dal rancore si possono sopire per arrivare a spegnersi. Mi piace così. Non potrà mai mancarmi, non sono ipocrita. Mi conforta sapere che ancora non so sorridergli ma sono sulla buona strada. Ho sentito il bisogno di scrivere questo dolore, perché è dolore. Un GRAZIE a mia madre, che ha saputo coprire tanto, con un mantello dignitoso e coerente, e avendo il cuore dalla parte giusta lo ha accompagnato fino alla fine; fortunatamente l’ho seguita. Non mi resta che pedalare, guardando ogni tanto il cielo cercando di sorridere. Scusate il pensiero a voce alta.”

Raffaello Tonon, di cosa è morto il padre: il ricordo a Mattino 5

Ad aprile del 2022, Raffaello Tonon era stato ospite del salotto di Federica Panicucci a Mattino 5, dove aveva avuto la possibilità di parlare del genitore, che aveva passato gli ultimi anni di vita in una condizione davvero molto difficile, in sedia a rotelle. Franco Tonon, infatti, era morto dopo aver sofferto per un aneurisma cerebrale: il motivo per aver citato la condizione del padre è stato legato al fatto che proprio in quel periodo l’ex calciatore Stefano Tacconi era stato ricoverato in gravi condizioni per lo stesso motivo.

Perché Tonon serba rancore nei confronti del padre

A Federica Panicucci Raffaello Tonon aveva raccontato che il rapporto con il padre era sempre stato molto difficile. Al genitore, che non era mai riuscito a perdonare, Tonon aveva recriminato di essere sempre stato assente nella sua vita.

In quella occasione, l’opinionista aveva anche tenuto a sottolineare che il perdono per il padre era giunto soltanto dopo la sua morte. Erano ben 10 anni che i due non avevano più alcun rapporto. Tonon senior, quando era ancora in vita, era stato impiegato per tanti anni presso la celebra ditta Olivetti di Milano e viveva nel piccolo comune di Casalasco, in provincia di Cremona, dopo aver vissuto per diversi anni nel capoluogo della Lombardia.