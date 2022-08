Federica Panicucci, Maldive amare: così è rimasta senza vestiti

La conduttrice racconta via Instagram Stories una piccola disavventura che ha vissuto non appena atterrata nello splendido arcipelago nell’Oceano Indiano

Federica Panicucci ha raccontato via Instagram Stories questo pomeriggio una piccola ma fastidiosa disavventura che ha vissuto alle Isole Maldive, nell’Oceano Indiano, dove ha deciso di passare le sue ferie estive prima di tornare alla guida di Mattino 5.

Sul noto social la conduttrice ha caricato una serie di video spiegando l’accaduto. Una volta atterrata nell’arcipelago noto per le sue acque cristalline, la Panicucci si è infatti resa conto che la sua valigia non era arrivata a destinazione. Lei e il compagno, l’imprenditore Marco Bacini, sono dovuti rimanere per più di 24 ore senza vestiti. La Panicucci è stata dunque costretta a barcamenarsi come ha potuto, un bel fastidio per una donna come lei abituata ad outfit “sempre al posto giusto”. Ecco il suo racconto:

“Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata, io e Marco siamo ripartiti per il nostro viaggio, qualche giorno per noi, siamo tornati nel nostro posto del cuore. Tutto bene, bello meraviglioso tranne che ieri noi siamo atterrati ieri mattina alle 10. Le nostre valigie no, le nostre valigie sono arrivate oggi alle 2. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro. Ho trovato appena sono arrivata una t-shirt in camera, omaggio del posto dove siamo, e sono stato con quella, praticamente.”

Come è andata a finire

Tutto è bene quel che finisce bene. La Panicucci ha poi spiegato in due parole che la tanto agognata valigia è giunta a destinazione. La presentatrice ha così avuto la possibilità di godersi finalmente la sua tanto meritata vacanza in tutta tranquillità.

Tra le altre cose, le è andata pure molto bene: all’interno della valigia, che è arrivata in ottime condizioni, c’era tutto quello che ci aveva messo dentro.

Vacanze 2022 da incubo per i Vip: da Simona Ventura a Gianni Sperti, passando per i Basciagoni

Quest’estate sembra proprio che per alcuni vip nulla stia andando per il verso giusto. Complice un po’ di sfortuna, che alla fine fa parte della vita di tanti (ben più umili) turisti, sono stati in tantissimi a lamentarsi per disservizi vari ed eventuali e problemi che hanno dovuto gestire a modo loro.

Fra le prime ad esprimere la propria rabbia era stata giorni fa Simona Ventura, il cui volo Wizzair era stato cancellato all’ultimo momento. Grossi problemi aeroportuali ce li ha avuti Gianni Sperti, al quale avevano perso la valigia non appena era arrivato in Egitto. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, invece, hanno avuto dei grossi problemi di salute una volta giunti a Formentera, nelle Isole Baleari.

Tutti eventi, questi, che dopo tutto mostrano il lato più vulnerabile ed umano dei vip, a cui possono succedere brutte sorprese come a qualunque altro “comune mortale”.