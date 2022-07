Gianni Sperti, “interesse per ex prof Eredità”: chi è, ‘Dago-spifferi’

Like ‘malandrini’: secondo Dagospia, Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, potrebbe nutrire un interesse particolare per una donna protagonista in passato di alcune trasmissioni televisive. Da tempo è sparita dal piccolo schermo, dedicandosi principalmente all’attività di influencer su Instagram dove conta oltre 2.9 milioni di utenti. Di chi stiamo parlando? Di Cristina Buccino, ex naufraga dell’Isola dei Famosi nonché ex professoressa de L’Eredità.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha sussurrato che l’ex marito di Paola Barale abbia manifestato sulle piattaforme web dei curiosi apprezzamenti per la donna: “Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si dedica ai social. Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino ???????? (@cribuccino)

Da anni Sperti si dichiara single. Sulla sua sfera privata si è detto di tutto. Lui però ha sempre fatto spallucce, mantenendo privacy assoluta. Nessuna notizia di eventuali partner. Inoltre, negli ultimi anni, ha ricevuto diversi attacchi dall’ex moglie Paola Barale, che ha dichiarato a più riprese di essere stata delusa dall’ex danzatore e di considerare negativamente la love story vissuta con lui che ha preferito non rispondere mai direttamente. Inutile replicare, non si fa altro che alimentare le polemiche: questo il ragionamento di Gianni sulla questione. Da qui il suo perenne silenzio.

Gianni Sperti: viaggi e vacanze prima del rientro a Uomini e Donne

Per quel che invece riguarda il fronte professionale, Sperti continuerà anche nella prossima stagione televisiva ad essere una delle colonne di Uomini e Donne (Canale Cinque), di cui è un volto storico. Con Tina Cipollari tornerà in studio nel ruolo di opinionista. La formula sarà la medesima vista nelle scorse stagioni: lei vulcanica e debordante, lui più pacato ma comunque graffiante.

Nel frattempo Gianni prosegue la sua estate di viaggi mediorientali e africani. Dopo essere stato in Egitto e aver visitato il misterioso e affascinante mondo delle piramidi, si è diretto in Tunisia. Attualmente si trova a Djerba, località che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Da sempre Sperti è un amante delle culture straniere. Sui social ama raccontare e mostrare le meraviglie che ammira durante i suoi cammini in solitaria (se qualcuno è al suo fianco, è tenuto gelosamente nascosto)