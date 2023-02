La puntata del Grande Fratello Vip 7 di giovedì 23 febbraio 2023 è iniziata con una busta nera. Alfonso Signorini ha subito annunciato che per due concorrenti della Casa più spiata d’Italia sarebbe stato preso un provvedimento abbastanza duro. Quattro concorrenti, precisamente Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, sono i protagonisti dell’accaduto. Inizialmente il conduttore ha mostrato una clip, in cui i quattro gieffini si trovano all’interno del van parlare in gran segreto.

Probabilmente non si aspettavano che sarebbero stati beccati in flagrante. Nel corso di questa puntata, Signorini ha aspettato a lungo prima di aprire la busta nera. L’ha fatto dopo aver chiesto a Tavassi e Micol di viversi un momento emozionante ripercorrendo la loro storia nella Casa. Questo perché il fattaccio è avvenuto dopo la cena che Alfonso ha chiesto alla produzione, la scorsa puntata, di organizzare per loro. Ecco le parole del conduttore, parlando con i telespettatori:

“Dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, che riguarda quattro protagonisti della Casa che pensavano di farla franca isolandosi. Ma purtroppo non è andato come previsto. Tutto quello che vi stiamo per raccontare è avvenuto in gran segreto di prima mattina e si è protratto per molte ore. I quattro sono Tavassi, Donnamaria, Micol e Nicole Murgia”

Dopo di che, Signorini si è collegato con la Casa e ha diviso i quattro gieffini: Tavassi nel confessionale del cortiletto, Micol nel confessionale della Casa, Donnamaria nella stanza a LED e Nicole in Mistery. A giudicare dai loro volti, tutti loro hanno compreso da subito la situazione.

“Voi quattro vi siete radunati di nascosto nel van di Tavassi, vi faccio vedere queste immagini. Eccole qua, questi siete voi quattro che state confabulando. Avete un atteggiamento di cospirazione, come se voleste non farvi sentire da nessuno. Purtroppo l’audio è andato perso. Però questo atteggiamento ci fa capire che stavate tramando qualcosa. Allora io conto sulla vostra sincerità e collaborazione. Voglio sapere da ciascuno di voi cosa facevate lì”

Ognuno di loro ha così dato la loro versione. Signorini si è inizialmente collegato solo con Micol. Va precisato che a ognuno di loro è stata fatta la stessa domanda: perché credevano di non essere ascoltati.

“Di norma ci troviamo sempre in cortiletto la sera. Capita che quando si fa tardi, io sono sempre la prima che si infila nel van perché fa freddo. Siamo entrati dentro, erano le 5/6 del mattino. In realtà eravamo convinti che le telecamere si fossero abbassate. Si è parlato all’inizio di sess*, quei discorsi che si fanno tra ragazzi”

Dopo di che, ha dato la sua versione dei fatti Tavassi:

“Io ti dico la verità Io sono stra censurato, perché sennò già mi cacciavano dopo una settimana. Abbiamo visto la telecamera che si alzava e ci siamo sentiti liberi di scherzare. Sono sincero, è stata forse la serata più divertente. Abbiamo parlato di tutto, cose accadute fuori, anche dentro la Casa. Cose sessuali”

A questo punto, anche Donnamaria ha dato la sua versione:

“Abbiamo parlato principalmente di cavolate, in maniera un po’ più aperta. Una notte in cui ci siamo dimenticati di essere al Grande Fratello. Sì, lo sapevamo che c’erano le telecamere, ma sembravano abbassate. Spero che gli altri mi abbiano coperto, perché ho raccontato loro una cosa che non avrei dovuto raccontare. Ossia che quando sono uscito di qua per votare alle Elezioni Regionali ho incontrato i miei genitori e mio padre mi ha mostrato da lontano un bigliettino con una scritta, che non ho saputo interpretare”

Alla fine, è toccato a Nicole Murgia:

“Niente abbiamo parlato del rapporto di Edoardo e Antonella. Io conosco delle persone che conoscono fuori Antonella, che mi avevano detto che non la riconoscevano qua dentro. Abbiamo fatto battute sulla nostra vita. Se posso essere sincera, ci siamo un po’ fatti lasciare andare”

GF Vip 7, van-gate: cosa hanno combinato Tavassi, Micol, Donnamaria e Nicole

Alfonso ha chiesto ai quattro concorrenti se fossero sicuri di essere stati sinceri. Ha mandato così in onda il filmato, in cui è stato possibile capire l’accaduto.

“Purtroppo per voi c’era un microfono aperto, quello di Edoardo Donnamaria. Già da queste immagini si capisce che avete mentito tutti, perché Micol ha detto che qualcuno di voi aveva staccato i microfoni ambientali. Micol perché non l’hai detto prima? Non hai detto che vi siete lasciati andare perché tu ed Edoardo avete staccato i microfoni. C’è poco da dire. Se è così tu e Tavassi avete fatto una grave infrazione. Lo confessate? Vabbè l’avete già fatto involontariamente”

Alfonso Signorini ha fatto notare che i quattro hanno in modi diversi infranto il regolamento. Dopo di che, ha fatto un’altra domanda ai gieffini incriminati: “Ritenete di aver detto qualche cosa di compromettente o per meglio dire qualcosa che possa compromettere gli equilibri della Casa?”. I quattro non hanno detto nulla di rilevante. A parlare ci ha pensato Alfonso.

“Abbiamo capito Edoardo che tu e Antonella vi lasciate andare a delle espressioni un po’ colorite per lasciarvi andare la sera”, ha affermato il conduttore. Quest’ultimo ha poi fatto presente che hanno anche parlato di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, in modo non scherzoso. “Abbiamo deciso di non condividere le loro insinuazioni per non offendere la sensibilità di Oriana e Daniele”, ha dichiarato il padrone di casa.

Sembra che i quattro abbiano insinuato che Daniele sia bisessuale. “Io con lui ci scherzo sempre di questa cosa, lui viene sempre da me a dirmi andiamo nel van”, ha precisato Tavassi. “Quello che hai detto non è scherzoso, ma specifico. Non lo diremo, noi lo sappiamo. Per mantenere decoro, abbiamo deciso di non divulgarlo”, ha proseguito invece Signorini.

In tutto questo: Tavassi e Micol sono stati accusati di aver staccato i microfoni ambientali, mentre Nicole e Donnamaria di aver riportato informazioni dall’esterno. “L’ho fatto io da solo. L’ho staccato io da solo”, così Tavassi ha cercato di proteggere la fidanzata. “Non è vero, sta cercando di proteggermi. Edoardo!”, Micol l’ha fatto subito presente.

Sonia Bruganelli ha subito attaccato Tavassi, in quanto crede che voglia far passare tutti “per stupidi” dicendo che su Daniele stavano solo scherzando. Dal Moro sembra essere disposto a fidarsi dei suoi amici, ma Signorini gli ha più volte assicurato che le parole nei suoi confronti non erano scherzose, anzi. Oriana Marzoli ha tentato di difenderli e poi ha anche garantito che a Daniele piace al 100%.

GF Vip 7: scoppia il van gate, com’è andata a finire

Signorini ha subito notato l’imbarazzo di Antonella Fiordelisi, visto che è uscito fuori che Edoardo Donnamaria ha fatto delle rivelazioni sulla loro intimità. In effetti, l’ex schermitrice è apparsa come se volesse sprofondare sotto terra. “Ho detto che il sess* che ho fatto con Antonella è stato il migliore della mia vita”, ha affermato Donnamaria, sostenuto da Tavassi. Ma Antonella non si è fidata di questa sua giustificazione.

Alla fine Tavassi ha tentato di dare una spiegazione a quanto accaduto.

“Posso dirti perché abbiamo staccato il microfono? Il microfono è stato staccato perché quando ci siamo accorti che la telecamera era rivolta verso su abbiamo capito che per la prima volta potevamo fare l’amore. Quindi ho staccato il microfono. Questo è il reale motivo del microfono staccato. Fate come vi pare. Però è questa la verità, il microfono è stato staccato prima di andare a dormire, faglielo vedere. Noi mentre parlavamo eravamo a microfoni accesi. Ci siamo lasciati andare con le battute per la telecamera orientata verso su. Io avevo già chiesto scusa in confessionale”

Alfonso, però, ha ancora una volta assicurato: “Vi assicuro che le frasi non sono frasi scherzose, ma pesanti che riguardano Daniele e non solo”.

Cosa pensa il pubblico di quanto accaduto? Chiaramente per i fan dei Persiani questa rappresenta una chiara conferma che gli Spartani parlino male dietro e violino il regolamento. Ma attenzione, i fan degli Spartani non abbandonano le loro posizioni! Infatti, sono tanti i telespettatori che stanno comunque sostenendo i quattro concorrenti e molti si dicono convinti del fatto che si voglia creare trambusto e separare i componenti di questo gruppo.

Dunque, sembra che nonostante questo le preferenze del pubblico non siano cambiate, anche perché c’è chi fa notare che a questo punto avrebbero dovuto mostrare determinati momenti di Antonino Spinalbese, che avrebbe riportato informazioni dall’esterno.

Infine, Alfonso ha indicato le punizioni: tutti e quattro i concorrenti sono finiti in automatico al televoto, insieme agli altri nominati.