GF Vip, Antonino Spinalbese nei guai: Antonella Fiordelisi fa la spia

Ci potrebbero essere guai in arrivo per Antonino Spinalbese, che in linea teorica potrebbe rischiare una squalifica dal Grande Fratello Vip. Viene davvero difficile pensare che la produzione possa pensare di cacciare dalla casa un concorrente simile, visto e considerato quanto è prezioso per le dinamiche interne. Eppure, se le informazioni apparse online (su Leggo, ad esempio) corrispondessero alla verità, l’ex di Belen Rodriguez avrebbe effettivamente infranto il regolamento. Ma cosa è accaduto, esattamente?

È presto detto: tutto nasce da una discussione avvenuta nelle scorse ore tra Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi, che ha “fatto la spia” rispetto alle malefatte di Antonino Spinalbese. Parlando con la simpatica concorrente barese (eliminata e subito riammessa grazie al provvidenziale bussolotto) la Fiordelisi avrebbe spifferato che Antonino Spinalbese le avrebbe rivelato le preferenze del pubblico al di fuori dalla casa. Ecco le parole dell’influencer:

“Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui.”

Per chi si fosse perso dei pezzi per la strada, Antonino Spinalbese è rimasto nel mese di gennaio fuori dal gioco per diversi giorni per sottoporsi ad alcuni importanti accertamenti medici. Si è trattato di una situazione eccezionale e anche piuttosto inedita per il Grande Fratello, che praticamente mai aveva visto un concorrente allontanarsi così a lungo.

Proprio in considerazione del fatto che Antonino Spinalbese è entrato in contatto con “il mondo esterno” la sua presenza nella casa rappresenta un problema e non da poco. Con ogni probabilità nei giorni in cui non era a Cinecittà l’hairstylist sarà venuto in qualche modo a conoscenza di quello che si dice dei concorrenti e, di conseguenza, è più avvantaggiato degli altri per eventuali strategie. Ma proprio alla luce di questo evidente vantaggio c’è un cavillo nel regolamento che impedisce a Spinalbese di parlare agli altri concorrenti degli eventi esterni alla casa. Ad ogni modo, le telecamere non sembrano aver ripreso questa sua rivelazione, riportata per ora soltanto da Antonella Fiordelisi.

Viene comunque da pensare che qualunque sia la verità non verrà preso alcun provvedimento: quale sarà il suo destino i telespettatori lo scopriranno nel corso della prossima puntata del GF Vip, dove Antonino si scontrerà al televoto con Nikita, Micol e Antonella.