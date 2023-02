Caos, tanto per cambiare, al Grande Fratello Vip 7, con l’ennesima pagina di brutta televisione finita in mondovisione. La serata di Carnevale doveva essere una festa e invece è finita nel peggiore dei modi con Oriana Marzoli che ha avuto una accesissima discussione con Matteo Diamante, il quale si è beccato del razzista da Luca Onestini. In siffatto pandemonio poteva mancare Antonella Fiordelisi? Naturalmente no. E infatti l’influencer si è intromessa nel dialogo a gamba tesa, rilasciando dichiarazioni che hanno lasciato tutti basiti (in pochi, però, hanno creduto a ciò che ha detto la salernitana). Ma si proceda con ordine.

Sul bisticcio che ha visto protagonisti Diamante e Orianaha detto la sua anche Edoardo Donnamaria, che, dopo aver parlato con Antonella, è andato dal suo gruppo di amici a sostenere che simili scenate mettono l’intera Casa sotto una cattiva luce. Ovviamente la Marzoli è sbroccata: “Cosa? Ma tu hai capito che Martina mi ha detto che fuori da qui io faccio la pu****a?“. “No questo io non lo sapevo. Però anche tu urlavi”, la replica di Donnamaria. La venezuelana ha quindi chiesto al volto di Forum di andarsene.

Fiordelisi, nel venire a conoscenza del fatto che Edoardo era stato cacciato dal cortiletto, ha cominciato a prendersela contro il gruppo degli ‘spartani’. E sono stati fulmini e saette: “Questi sono veri amici? Ti hanno cacciato! Chi vuole bene non si comporta così“. Micol Incorvaia, che ha captato lo sfogo della coinquilina, ha immediatamente tentato di rimetterla in riga: “Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene?”

Antonella, a questo punto, è sbottata, raccontando che lei ed Edoardo tutte le notti consumano e che avranno dei figli in futuro: “Amore mio i tuoi amici ci vogliono far litigare comunque e non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più [con il fidanzato] e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“.

Ognuno tragga le sue conclusioni su quella che sembra a tutti gli effetti una sparata.

GF Vip 7, la notte del Carnevale trasformata in una bagarre

Ma cosa è accaduto di preciso nella notte carnevalesca? Perché sono saltati i nervi? La tensione è salita quando Oriana ha avuto un botta e risposta con Matteo Diamante, il quale si è avventurato in un discorso sull’educazione ed ha tirato in ballo l’Italia e il paese d’origine della gieffina. Luca Onestini ha immediatamente capito l’andazzo ed è intervenuto in modo deciso: “In Italia cosa? L’Italia è per tutti. Non essere razzista! L’Italia è per tutti ricordatelo e impara l’educazione”.

Anche Oriana ha perso le staffe: “L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela e Viva la Spagna come viva l’Italia ok?! Ricorda che sono stata chiamate e questo paese è per tutti quanti“.

Diamante ha tentato di trovare conforto e comprensione in Antonella e Nikita: “Io non voglio farmi rovinare la reputazione da questo clown. Io se stavo fuori guadagnavo 20 volte. Io sono venuto qui per difendere la mia fidanzata. Vive solo di reality a 28 anni quello. Mi dice a me come trattare le donne?! Io mi butterei nel fuoco per Nikita. Questa che ha più reati che amici mi vuole insegnare l’educazione. Qui è una fatica resistere. Luca mi ha sbattuto un bicchiere davanti dopo che lavo i bicchieri per 20 persone. Nemmeno a casa mia lavoro così tanto“.

Nel cortiletto Oriana, invece, si è lasciata andare alle lacrime, essendosi sentita pesantemente offesa per le dichiarazioni scandite da Diamante: “Mi ha detto ‘vattene in Spagna’. Ma come si permette?” La Murgia ha confermato le parole dell’amica: “Sì ha detto tornatene in Spagna“. Onestini ha continuato a battere sul tasto del di razzismo: “Queste cose sulla nazionalità sono oscene. Siamo tutti uguali. Non mi piace sentire ‘tornatene in Spagna’. Qui è razzismo e se lo è, allora è un problema suo“.