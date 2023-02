Notte intensa e di tempesta per Luca e Ivana al GF Vip 7. Se il discorso di Alfonso Signorini serviva a dare una scossa ai due è arrivato in realtà uno tsunami di emozioni. Nella puntata di giovedì sera Ivana Mrazova dietro domanda di Signorini ha ammesso di non aver sentito abbastanza vicino Luca dopo la morte del padre. Non nel periodo immediatamente successivo quando Luca c’è stato, ma a distanza di qualche settimana quando hanno iniziato a litigare. Da quei litigi sono arrivati poi alla rottura, Ivana ha lasciato Luca su Whatsapp un anno e mezzo fa e poi si sono rivisti solo una volta, otto mesi fa. Ma anche in quella occasione non sono riusciti a confrontarsi per bene, hanno litigato e poi pianto insieme. Fino a ritrovarsi oggi al Grande Fratello Vip, dove il loro amore era nato.

Onestini non ha preso affatto bene le parole di Ivana, sentirsi dire di non essergli stato di supporto nel lutto del padre per lui è stata una pugnalata. Ancor di più perché detto in tv senza che lui ascoltasse. Ieri è stato molto male, poi sono arrivati al confronto in serata ma non era andata per niente bene. Hanno iniziato a buttare fuori tutto ciò che hanno sofferto a causa dell’altro. Luca ha rimproverato Ivana di essere fuggita durante il lockdown e di non aver pensato che avrebbe lasciato solo lui, per non vedersi per mesi. Poi pare ci sia stato un fraintendimento sul dove vivere: lui aveva chiesto di stare per un po’ di tempo a Cesenatico per velocizzare gli studi, a lei non piaceva. Per Luca conta la persona con cui si sta, non il luogo.

Ivana pare avesse frainteso, lei pensava di dover vivere per sempre a Cesenatico. Da parte sua, inoltre, ha rimproverato Luca di non essere corso da lei quando è tornata a Milano. Pare infatti che Onestini l’abbia raggiunta dopo un paio di settimane perché si aspettava lei tornasse da lui, e non a casa sua. Una serie di incomprensioni che sommate a tutto il resto li ha portati alla rottura. Luca è stato molto duro con Ivana ieri sera, avrebbe preferito affrontare questi discorsi in privato e non si aspettava lei li tirasse fuori al GF Vip, in tv. Lei spiegava di aver bisogno di dire queste cose per mettere una pietra sopra e andare avanti, le sarebbe bastato un “mi dispiace”. Sembrava tutto perso, Luca si sentiva pugnalato e diceva di non voler avere più niente a che fare con Ivana. Eppure erano lì, entrambi, anche in silenzio, senza andare via.

Luca a Ivana: “Mi dispiace non averti dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo”

A distanza di un paio d’ore circa, però, Luca e Ivana si sono riappacificati. Sembrava tutto perso, invece si sono riavvicinati e hanno avuto un nuovo confronto stavolta più tranquillo. Hanno pianto insieme, si sono abbracciati in ogni angolo della Casa e sembravano non volersi staccare più. I video di Luca e Ivana oggi stanno facendo il giro dei social e c’è davvero tanto tifo per loro due. Tra l’altro, proprio Onestini che ha usato parole molto forti nel primo scontro poi si è lasciato andare in un discorso ben diverso. Luca si è scusato con Ivana con queste parole:

“Mi dispiace non averti dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se per te non era sufficiente mi dispiace. Ti chiedo scusa, però io ti giuro non so cosa avrei potuto fare per te in generale. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere e basta. Pensavo di non averti mai fatto mancare niente, evidentemente no. Però ti ho dato tutto quello che avevo da tutti i punti di vista.

Luca e Ivana piangevano insieme, il confronto di cui avevano bisogno è arrivato. Lui avrebbe preferito non averlo al Grande Fratello Vip 7, come ha più volte detto e ha anche ribadito. In questo secondo confronto, però, Luca lo ha detto con più calma:

“Solo ti dico venirmelo a dire qua sembra fuori luogo e non è neanche il momento. Però se per te invece sì non so cosa dirti. Io non ho robe, i problemi che avevamo e le cose te le ho sempre dette. Io nonostante tutto non ti avrei mai lasciata, punto. Poi sommo le robe, mi lasci, prendo atto di questo e cerco di andare avanti. Io tutto quello che ho fatto l’ho fatto in buona fede cercando di farti star bene. Tanto è vero che poi quando ti rivedo qua felice io ero felice. Ti vedo felice e io sto bene”

Ivana ascoltava in silenzio e con le lacrime sul viso, che ogni tanto asciugava. Così come se le asciugava Luca. D’altronde erano forse le parole che lei stava aspettando dal suo ex, lo aveva detto durante lo scontro che le sarebbe bastato un mi dispiace. E Onestini, dopo aver smaltito rabbia e delusione iniziale, lo ha capito. Cosa succederà adesso non si sa, i fan sperano in un ritorno di fiamma tra Luca e Ivana, e forse, in fondo, lo sperano anche loro…

Luca:quando mi dici hai delle robe ti dico no ti ho sempre detto tutto e quando ti dissi “NONOSTANTE TUTTO” era così❣️io non ti avrei mai lasciata???? poi mi lasci ho solo cercato di andare avanti???? #Gfvip #Luvana pic.twitter.com/J5LXRFDNrm — ????????????????????????˜???????????????????? (@Sergio24101) February 18, 2023