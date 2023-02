Mentre i fan sognano in un ritorno di fiamma proprio nella Casa dove si sono conosciuti anni fa, la Mrazova svela le cause della rottura

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 7 ha rivelato il motivo per cui la sua storia d’amore con Luca Onestini è finita. L’ex concorrente del reality show è entrata nella Casa di Cinecittà come ospite, ricevendo tutto il calore del pubblico. Infatti, è un volto molto amato dai telespettatori e la sua storia con Luca ha fatto sognare negli anni passati. Molti sperano che tra loro oggi possa avvenire finalmente un ritorno di fiamma. Ivana ne ha parlato con il pubblico e con Alfonso Signorini in disparte, durante la diretta della 34esima puntata.

Nessuno dei suoi coinquilini, seduti sui divani del salotto, ha avuto modo di ascoltare le parole della Mrazova, neppure Onestini. E Alfonso ha scelto appositamente di creare questa situazione, in modo che Ivana potesse essere sincera senza farsi troppi problemi. Qui Signorini ha chiesto all’ex gieffina, attuale ospite della settima edizione del reality show, di tornare indietro nel tempo e spiegare le cause della rottura. “Sono subentrate litigate inutili”, ha inizialmente spiegato.

Luca e Ivana si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando entrambi erano due concorrenti. Nella Casa di Cinecittà hanno fatto sognare il pubblico di Canale 5 con il loro bellissimo rapporto d’amicizia. Era chiaro a tutti che un giorno questa storia avrebbe subito una svolta. Ebbene i due hanno preferito trattenersi e dare vita alla loro relazione lontano dagli occhi indiscreti.

Una volta conclusa la seconda edizione, Ivana e Luca hanno reso ufficiale la loro relazione, durata qualche anno. La rottura è arrivata durante la pandemia del Covid-19, che ha decisamente destabilizzato la loro love story. Stasera, però, la Mrazova ha deciso di entrare nel dettaglio e di svelare quanto accaduto. Sembra proprio che Luca non sia stato vicino a Ivana proprio nel momento in cui aveva più bisogno.

In quel momento, non si trovavano insieme e dunque di persona Onestini non poteva darle il giusto supporto. Nonostante questo, Ivana sperava che anche a distanza avrebbe potuto farlo. Invece pare che non sia andata così.

“Avevo bisogno di supporto psicologo, non che mi raggiungesse, sapevo che non era possibile. Il lutto di mio papà, il fatto di Luca… E poi si sono aggiunte altre cose. Mia nonna ha scoperto di avere un cancro. Ogni volta che ci allontanavamo abbiamo fatto un po’ fatica. Quando stiamo insieme, stiamo molto bene insieme. Quando ci allontanavamo era sempre un po’ un casino”

La pandemia del Covid-19 ha complicato chiaramente la situazione, visto che non permetteva ai due di ricongiungersi. A questo punto della conversazione, Alfonso non ha potuto non chiedere a Ivana cosa pensa di un eventuale futuro insieme a Luca dopo quanto accaduto.

“Se ho paura di lasciarmi andare di nuovo? Certo, pensavo che fosse l’uomo della mia vita. Oggi cosa ti rispondo? Non lo so, è difficile. Sono rimasta un po’ delusa, non riuscivo bene a gestire i dolori. Infatti quando ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ho chiarito che ho tutte le cose dentro perché le avevo messe da parte per gli altri problemi”

Secondo Signorini, durante la sua permanenza come ospite nella Casa di Cinecittà, Ivana potrebbe trovare il coraggio di parlare con Luca di tutto quanto. La Mrazova ci ha tenuto, però, a precisare di non avere mai cambiato idea sulla sensibilità di Onestini nonostante tutto: “Luca è una persona molto sensibile. Visto che ci sono state un po’ di cose, come la pandemia, si è un po’ spaventato”.