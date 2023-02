GF VIP, van-gate si infittisce. Micol: “Se esce questa cosa vado via”

Edoardo Tavassi e Micol preoccupati per una frase compromettente: cosa non è stato mostrato dello scandalo del ‘van’

Il mistero dietro il cosiddetto ‘van-gate’ si sta infittendo sempre di più. Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, andata in onda il 23 febbraio, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia sono stati messi in nomination d’ufficio dopo aver passato una notte ‘brava’ dentro il van del cortiletto della Casa. Inizialmente, il provvedimento era destinato solamente alla coppia degli ‘Incorvassi’, che, durante quella notte, ha manomesso i microfoni ambientali. Tuttavia, nel corso della diretta, anche i restanti due membri del gruppo ‘incriminato’ hanno ammesso di aver violato il regolamento rivelando informazioni provenienti dall’esterno. Per questo, sono stati puniti allo stesso modo. Come se non bastasse, i quattro concorrenti si erano anche lasciati andare ad alcune battute spiacevoli riguardo alcuni vipponi, tra cui il loro amico Daniele Dal Moro. A quanto pare, però, sembra che ci siano ancora molti eventi di quella notte che non abbiamo visto.

Ieri 25 febbraio Micol e Tavassi sono tornati a parlare della vicenda, palesando una certa preoccupazione. I due avrebbero paura che il “Grande Fratello” possa far uscire altre frasi incriminanti dette in quella serata, che potrebbero metterli in una luce pessima. L’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” ha rivelato: “Hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce“. Al che, la stilista siciliana ha confessato che, semmai dovessero mostrare queste famigerate parole, potrebbe uscire dalla porta rossa: “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado”. “Ma per forza”, ha replicato Edoardo.

T:hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce

M:hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene,se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado

T:per forza #gfvip

pic.twitter.com/dh7hdy87Ew — theblondes (@theblondes4) February 26, 2023

Ovviamente, ora tutti gli spettatori sono molto curiosi di sapere quale sia stato il contenuto così grave della frase di Micol a cui si riferisce Tavassi. Inoltre, molti utenti del web si chiedono perché il programma abbia deciso di proteggere i concorrenti, omettendo dei video che avrebbero potuto cambiare in modo significativo la percezione che il pubblico ha di loro. In molti hanno iniziato una vera e proprio campagna sui social, poiché sostengono di avere il diritto di vedere tutto ciò che accade nella Casa, dato che questo è ciò che prevede il format. A questo punto, come si comporterà Alfonso Signorini? Deciderà di svelare la clip misteriosa?