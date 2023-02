Nella 37esima puntata del Grande Fratello Vip 7 sembra essere giunta al termine la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La situazione è giunta a un punto limite, in cui l’ex volto di Forum ha ammesso che ormai da tempo aveva capito che la situazione non era più recuperabile. Nel corso di questa diretta, capendo che Alfonso Signorini avrebbe parlato anche di questo, Edoardo ha fatto sapere ad Antonella di aver toccato il seno di Nicole Murgia all’interno del van.

Ciò è avvenuto nel corso della nottata in cui è nato l’ormai famoso van-gate. Donnamaria e Nicole hanno assicurato che la toccatina era legata a un discorso sulle protesi. Lo show ha creato un certo imbarazzo in studio e tra i telespettatori. Ciò è, invece, accaduto quando Signorini ha diviso Nicole, Edoardo e Antonella in stanze differenti. Da sola in confessionale la Fiordelisi ha dato vita a uno sfogo che è stato criticato fortemente da una parte del pubblico, che non ha creduto a una sua sola parola.

Anzi, questi telespettatori hanno accusato Antonella di aver dato vita a una scena imbarazzante recitata malissimo. Più volte l’ex schermitrice si è coperta il viso e secondo questa parte del pubblico stava cercando di far uscire fuori le lacrime. In studio, mentre la Fiordelisi esprimeva tutto il suo dolore nel vedere alcune clip in cui Edoardo è molto vicino a Nicole, in studio molti ridevano.

“Avevo percepito che lui non volesse più stare con me. In questi giorni non mi ha mai calcolata. Stava sempre dall’altra parte. Quindi adesso ho capito quello che è potuto succedere nel van. Queste immagini me le aspettavo. L’ho capito adesso quando mi ha fermato per dirmi ‘vedi che ho fatto questa cosa’. Non voglio stare con questo uomo così. Sì, assolutamente sì, voglio chiudere con Edoardo”

Alfonso Signorini, quando Nicole ed Edoardo hanno giustificato le loro azioni, ci ha tenuto a fare delle precisazioni:

“Non è che tu accarezzi le mani e i piedi di un uomo che ti è indifferente. Se noi andiamo a vedere la posizione di Edoardo quando tu ti sei avvicinata a lui. Guarda com’era e non voglio aggiungere altro. Questi sono i linguaggi del corpo. Il linguaggio del corpo è esplicito, il braccio… Non voglio aggiungere altro”

Nicole Murgia al GF Vip 7 ha sottolineato di non provare alcuna attrazione fisica nei confronti di Donnamaria ed è convinta che dall’altra parte la situazione sia la stessa. “Chiedo scusa io se ho pensato male. Mi dispiace se arriva questo messaggio”, ha risposto Alfonso dallo studio. Per Antonella il problema non è Nicole, ma solo Donnamaria, in tutta questa situazione.

Al pubblico a casa non sono sfuggite queste risate. Nella Casa gli animi si sono scaldati quando i tre gieffini si sono ritrovati nel salotto. Inizialmente hanno avuto modo di confrontarsi faccia a faccia Donnamaria e Antonella. Quest’ultima ha dichiarato delusa: “L’avevo percepito che non ci tenevi più a me, dovevi dirmelo”.

Mentre molti credono che la Fiordelisi abbia dato vita a una scena poco credibile, tanti altri le fanno l’applauso per aver salutato Edoardo una volta per tutte. In studio sono, inoltre, presenti diverse sue fan che hanno fatto tutto il tempo il tifo per lei con urla e forti applausi. Donnamaria ha così dichiarato come stanno le cose per lui:

“Credo che il nostro rapporto sia in crisi totale, mi sembra evidente. Non è certo per un abbraccio alla Murgia. Dai non vedevi l’ora che succedeva una cosa del genere, così potevi fare la telenovela. Non volevo farti rimanere male, ma non fare la parte di quella che non ha fatto nulla. Mi sono svegliato un po’ tardi”

Antonella è apparsa molto delusa e vedendo Nicole raggiungerli in salotto le ha dato della “gatta morta”. La Murgia ci ha tenuto a fare le sue precisazioni:

“In veranda ci hai visto. Adesso non cadiamo dal pero. Tu con Andrea e Davide fai le stesse cose. Capisco che può dare fastidio la cosa delle protesi, ma per il resto hai sempre visto tutto. Ora fare questa scena…”

Nella stanza da letto, alcuni concorrenti hanno avuto modo di dire la loro. Edoardo Tavassi non crede che ci sia stata malizia tra Donnamaria e Nicole. Non solo, ha fatto presente che si sono sempre comportati così alla luce del sole. Ma ha anche fatto presente che queste immagini avrebbero infastidito anche lui.

Detto ciò, è convinto che questo era proprio quello che Antonella stava cercando: “Alfonso si stava concentrando, a momenti si rovesciava l’acqua in faccia per le lacrime”. Al contrario, dopo lo scontro avuto poco prima, Daniele Dal Moro si è scagliato completamente contro Edoardo Donnamaria.