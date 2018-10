Grande Fratello Vip 2018, quarta puntata: eliminato, scontri e nominati

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018: l’eliminato

Lunedì 15 ottobre 2018, la quarta puntata del Grande Fratello Vip è appena terminata. L’eliminato è stato Enrico Silvestrin, a gran sorpresa. Magari lunedì scorso è apparso come una persona aggressiva e violenta, ma ha dimostrato nei giorni restanti di non esserlo. Il popolo di Twitter si è ribellato alla sua uscita, proprio non ci sta. A dire il vero un po’ tutti sui social si sono domandati perché sia stato eliminato Enrico, ma allora chi lo avrà votato? Confidare nel biglietto di ritorno, purtroppo, non è servito a niente. Non ci resta che guardare avanti. Le nomination della quarta puntata sono state segrete per le donne, quindi in confessionale, e palesi per gli uomini. Le Donatella sono le preferite della settimana, quindi erano immuni. I tre più nominati si sfideranno al televoto.

Gf Vip 2018, le nomination della quarta puntata

In confessionale, Le Donatella hanno nominato Elia per esclusione. Francesco Monte, che è stato rimproverato dalla mamma di Giulia, ha nominato Elia rimproverandolo di non impegnarsi abbastanza del freeze e il velino vorrà maggiori spiegazioni. La nomination di Lory è andata alla Marchesa. Anche Andrea ha nominato Elia per lo stesso motivo di Francesco. Nomination segreta per Giulia Salemi a Jane perché pensa sia una maestrina, mentre Ivan ha fatto il nome di Monte (per ripicca). Jane, Elia e Benedetta hanno nominato Eleonora. Fabio Basile e Martina hanno nominato Lory. Walter ha nominato Martina perché non hanno legato molto, ma vuole nominarne uno a settimana fin quando non avrà motivazioni valide dal suo punto di vista. Queste le ultime nomination: Eleonora alla Marchesa, la Marchesa a Eleonora, Stefano a Elia.

I nominati della quarta puntata del Gf Vip 2018: Elia, Marchesa, Eleonora e Lory

I nominati della settimana sono Elia, Lory, Eleonora e la Marchesa. Ma la quarta puntata del Gf Vip 2018 verrà ricordata anche per lo scontro tra la Marchesa e la contessa De Blank, così come per la bella sorpresa a Enrico Silvestrin. Ancora una volta si è parlato di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona (ed è intervenuto addirittura Parpiglia!), ma chi sarà il prossimo eliminato? Eleonora Giorgi stavolta non dovrebbe spuntarla dopo le offese a Benedezza Mazza, che ha tentato malamente di giustificare.