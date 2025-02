Grande Fratello: Helena smaschera Zeudi, Orlando fa tremare

Stefania Orlando al Grande Fratello si è ormai presa la scena, questo è chiaro. Non solo sostiene il suo gruppo, ma riesce a catturare l’attenzione di tutti, tanto che vari blocchi delle puntate la vedono ormai protagonista. Tutto ruota ormai intorno ai due schieramenti della Casa. Da una parte c’è il gruppo che sostiene Helena Prestes e l’altro è, invece, capitanato da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che hanno cercato di portare dalla loro parte Zeudi Di Palma.

L’ex Miss Italia è entrata nella Casa parlando del suo breve flirt con Alfonso D’Apice, ha espresso il suo interesse verso Helena e poi si è buttata tra le braccia di Javier. Tanti errori e molta incoerenza nel percorso di Zeudi. Nonostante questo, c’è un gruppo numeroso che fa il tifo per lei. Consapevole della sua forza, la Di Palma gira per le stanze della Casa facendo un po’ quello che le pare, ovvero sparlando con Chiara Cainelli e il resto del gruppetto, per poi piangere per la Prestes.

Zeudi oggi al Grande Fratello si è detta dispiaciuta per il mancato sostegno da parte di Helena. Si lamenta proprio lei che nella puntata di ieri ha attaccato apertamente, in diretta TV, la Prestes e il suo rapporto con Javier. Non solo, insieme a Chiara, Lorenzo e Shaila non perde tempo a parlare dietro le spalle della modella brasiliana. Non solo, va anche ricordato che il gruppetto ha tentato di portarla su una determinata strada per contrastare Helena. Quest’ultima ha dimostrato più volte di essere una persona furba, che percepisce molto ciò che accade nella Casa.

Parlando con Mattia, Helena ha tolto ogni dubbio su ciò che pensa di Zeudi:

“Io sento le cose. Lei mi ha preso per il cu** ma non ci è riuscita. Parla in continuazione male di me e Javi con la sua migliore amica. Lei cambia le cose, inventa”

I numerosi fan della Prestes accolgono con gioia questo suo sfogo, visto che ormai da tempo la Di Palma con la sua incoerenza e il colpo basso che le ha riservato con Martinez ha perso colpi con loro. Ci ha pensato Stefania Orlando, che ormai è diventata un personaggio scomodo per il gruppetto, a dirle apertamente il pensiero di molti.

Ciò è accaduto quando la Di Palma ha chiesto spiegazioni a Mattia sulla sua nomination contro Chiara. “Sono preoccupata per te perché ti voglio bene, non farti manipolare da quel gruppo”, ha dichiarato l’ex Miss Italia. Le sue parole hanno colpito l’attenzione della Orlando: “Di Mattia non te ne frega niente. Ti dispiace solo che ha nominato la tua amica”.

Zeudi non ha trattenuto le lacrime poi e si è sfogata con Mariavittoria e Giglio, accusando ancora una volta Helena del suo mancato sostegno. La Minghetti, però, le ha fatto notare che, in realtà, Helena tiene molto a lei. Giglio crede l’esatto opposto.

Grande Fratello, Stefania Orlando ostacola le strategie di Lorenzo

Intanto, l‘eliminazione di Alfonso D’Apice ha lasciato di stucco il gruppetto capitanato da Lorenzo, tanto che hanno tutt’ora il sospetto che lunedì tornerà trionfante annunciando di essere un finalista.

Ma non accadrà nulla di tutto questo, in quanto l’ex volto di Temptation Island, che era appena uscito dal letargo, è stato eliminato davvero. A questo punto, il gruppetto deve fare i conti con la realtà: D’Apice non è un personaggio amato come loro credono. Le sicurezze iniziano a essere sempre più deboli e Chiara fa il punto della situazione, puntando il dito contro la Orlando.

Come il suo fidanzato, anche lei è convinta che Stefania si sia avvicinata al potenziale vincitore (sarebbe Helena) come sarebbe suo solito fare. La Cainelli ha ricordato la vittoria di Tommaso Zorzi. “Come ha fatto con Tommy, individua il vincitore e lo porta alla vittoria”, ha spiegato Chiara. La gieffina è convinta che la Orlando non punti alla vittoria. Proprio nei giorni scorsi, lo stesso Zorzi è intervenuto per smentire questa versione, già portata avanti da D’Apice.

Tra loro c’è e c’è stata una vera amicizia, come ha fatto presente Tommaso. Un rapporto, il loro, che ha tanto appassionato proprio perché reale, sebbene abbia anche rappresentato, effettivamente, una delle più vincenti alleanze di questo reality show.

Lorenzo, intanto, segue con attenzione questa idea di Chiara, con sguardo serio e interessato all’argomento. D’altronde lui l’ha sempre detto, punta alla vittoria e la Orlando potrebbe essere un ostacolo nelle sue strategie.