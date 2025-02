Grande Fratello bufera, team Lorenzo manipola Zeudi: piano distruzione Helena

Il gruppo capitanato da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello tenta, ancora una volta, di guidare Zeudi Di Palma nella strada che crede sia giusta per lei, ma non per Helena Prestes. Ormai è chiaro, il concorrente che il gruppetto teme di più è sicuramente la modella brasiliana. Pertanto, tenta di influenzare l’ex Miss Italia in modo da continuare a fare un gioco che possa far risalire lei e far scendere Helena. Proprio ieri, Spolverato e i suoi amici hanno tentato di indirizzare la Di Palma verso una strada ben precisa.

Le clip – e sono anche tante – che girano sul web mostrano il gruppetto in cucina che discute con Zeudi su quanto accaduto. Dopo essere stato eletto primo finalista tra le polemiche e i sospetti, Lorenzo non si ferma, anzi. Spolverato sembra ricevere informazioni da fuori, tanto che fa sapere di aver parlato con una persona che conosce “molto bene”. Non solo, le ha segnalato che ormai il seguito sarebbe più per la Di Palma che per Helena, sostenuto da Shaila Gatta, Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli e Luca Giglioli.

A questo punto, Spolverato ha chiesto a Zeudi di ricordargli il messaggio aereo ricevuto di recente, ovvero “Il Brasile è con te, sii forte”. Queste parole per il primo finalista del Grande Fratello hanno un significato ben preciso: “Tutta la gente che c’è dietro Helena vuole che sta con te e vuole te. Hai più fan dei Zelena tu che lei”. Con questo, Lorenzo ha tentato di farle capire che, attualmente, la Di Palma sarebbe in una posizione difficile.

“Ora devi scegliere, verità o gioco. Devi essere una persona intelligente oggi”, ha affermato convinto Lorenzo. Chiara ha poi cercato di entrare nel dettaglio, consigliandole di “essere disposta ad assecondare certe cose”. Shaila Gatta ha approfondito la questione, consigliando direttamente a Zeudi di scegliere di tornare a stare a fianco di Helena, proprio come vorrebbe quella fetta di pubblico che rema dalla sua parte.

In effetti, non ha torto il gruppetto sulla questione legata ai fan delle Zelena. Questi oggi sono, nella maggior parte dei casi, dalla parte della Di Palma, mentre Helena si è rifugiata tra le braccia di Javier Martinez. Intanto, l’ex Miss Italia sembra non voler seguire questo schema, anzi. La gieffina ha replicato dicendo di aver già scelto la verità e non il gioco, tanto che oggi è convinta nel voler seguire la sua linea, ovvero far funzionare la sua amicizia con Helena per la pace della Casa.

Ma chissà se, nel frattempo, Zeudi deciderà di seguire un determinato schema, in modo da arrivare ad avere lei la meglio per gettare fuori dal carro Helena. Di sicuro, questa conversazione potrà servire molto ai fan del programma per studiare bene le prossime mosse della Di Palma, per nulla ingenua.