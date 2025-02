Grande Fratello, Lorenzo finalista? Bufera sugli autori: “È un horror”

Ad un mese e mezzo dalla finale tanto attesa di questa lunga edizione del Grande Fratello, gli autori hanno preso una decisione che ha spiazzato i telespettatori: è arrivato il momento di proclamare il primo finalista. Decisione accompagnata da un cambiamento inatteso. Infatti, dopo anni in cui sono state sempre le donne a conquistarsi questo merito, stavolta è deciso che sarà un uomo il primo a salire sul carro dei finalisti.

Gli utenti social si sono svegliati con questa notizia che mai avrebbero immaginato di ricevere così presto, e in modo particolare con numerosi dubbi che non hanno tardato ad arrivare: c’è una ragione dietro a questa improvvisa proclamazione? E soprattutto, perché sarà un televoto riservato solamente agli uomini? Qui entra in gioco Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti di questa lunga edizione, che sta vivendo un momento di crisi all’interno della casa più spiata d’Italia. Sorge infatti il dubbio che la decisione degli autori potrebbe essere stata dettata proprio da questo.

Lorenzo Spolverato vuole lasciare la casa: intanto, viene proclamato il primo finalista

Un collegamento che gli utenti sui social non hanno potuto fare a meno di sottolineare. Ci sono molte persone su X, così come su Instagram, che sostengono una teoria tutta loro sul fatto che la decisione di proclamare il primo finalista uomo potrebbe essere stata presa proprio per “consolare” Lorenzo dalla crisi che ha avuto in questi giorni all’interno della casa. Per la prima volta dopo così tanti mesi, lo abbiamo visto crollare ed esternare dei pensieri che i telespettatori, così come i suoi compagni di avventura, non avrebbero mai potuto neanche immaginare.

L’eliminazione di Stefania, Lorenzo primo finalista e la sorpresa a Zeudi. Praticamente il trailer di un horror. 💀

Per fortuna domani inizia Sanremo #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 10, 2025

Il noto concorrente milanese, infatti, ha confessato alla sua compagna Shaila Gatta di non stare più bene, che oramai da due mesi finge una serenità che non gli appartiene e che addirittura starebbe pensando di lasciare la casa, perché non riesce più a sopportare tutte queste pressioni. Tenendo in considerazione che Lorenzo tra gli uomini sia senza dubbio quello più forte, e che con molte probabilità potrebbe essere proprio lui a trionfare in un eventuale televoto per il finalista, alcune persone hanno ipotizzato che gli autori potrebbero aver preso questa decisione per dargli la carica giusta per affrontare le ultime settimane. Sarà davvero così o è si tratta soltanto di una teoria senza fondamenta? Intanto non ci resta che attendere per scoprire se davvero questa predizione da parte di alcuni telespettatori riuscirà a vedere la luce del sole.