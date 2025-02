GF, Shaila e Lorenzo boom di insulti: il gesto di Helena stupisce

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello c’è stata l’ennesima litigata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Un momento di crisi nera, l’ennesimo per la coppia, con accuse pesanti, “vaffa” non censurati e ammissione di finzione già virale sui social. Qualcosa continua a non convincere dei due inquilini: “Liberate Shaila da Lorenzo“, scrivono su X, ma c’è anche chi si scontra contro l’ex velina. C’entra Helena, ovviamente, che dopo avere visto Shaila piangere, ha subito avvertito Pamela e, successivamente, si è avvicinata a lei per consolarla. Un gesto carino (molti ci hanno visto falsità), ma la ballerina pare non averlo proprio apprezzato. La reazione, infatti, è stata piuttosto dura: prima il grazie, poi la sparata a zero.

Helena prova a consolare Shaila, ma lei non ci crede e risponde a tono…non a lei

Avendo visto Shaila scossa e nel bel mezzo di un pianto di sfogo, Helena si è sentita di avvicinarsi a lei (Pamela era già lì, avvertita dalla Prestes) e tenderle in un certo senso la mano. Un tentativo di avvicinamento, o forse solo un gesto di umanità nel vedere una donna in difficoltà. Nulla che somigli all’amicizia, ma un modo per esprimere vicinanza. La modella brasiliana si è avvicinata cercando di capire la situazione e provando a dare qualche parola di conforto a Shaila. Un sipario durato qualche secondo, concluso con un “grazie” dell’ex velina. Peccato però che non appena Helena si è allontanata, la fidanzata di Spolverato ci ha tenuto a precisare la sua posizione a Pamela de Non è la Rai: “Mi porta un bicchiere d’acqua e poi me la mette in c*lo“.

Un’espressione che non è di certo passata inosservata al web, ma neanche a Pamela, che cerca di mettere una toppa spendendo una buona parola nei confronti di Helena. “È lei che si è accorta che piangevi“, dice la Petrarolo a Shaila, visibilmente scossa per quanto accaduto. Ci sarà una bandiera bianca tra le due donne? Probabilmente no, ma volente o nolente il gesto della modella divide…ancora.

Shaila e Lorenzo in crisi nera, volano parole forti: cosa si sono detti

Litigano un giorno sì e l’altro pure, ma sono tante le persone che ci vedono l’amore vero tra loro. Su X tante le persone in difesa loro, ma tante le persone che si scagliano contro Lorenzo volendo proteggere Shaila. L’ultima litigata è avvenuta ieri sera (la penultima era di sabato sera, dov’è spuntato persino l’ex della ballerina), ma tutto è degenerato…di nuovo. Alla fine della discussione Shaila ha sbottato contro Lorenzo, che esce dalla camera da letto con fare sittizito: “Grazie per essere un compagno del ca**o, vai a fanc*lo egoista di m*rda“. Una parolaccia dietro l’altra, accuse su accuse pesanti.

Pensa dire alla tua ragazza che fingi con lei da 2 mesi (io non avevo dubbi) ma come cazzo fate a shippare sta gente #grandefratello #helevier pic.twitter.com/YXqTBn9CS1 — ⭐🍫 (@fondenteextra) February 9, 2025

Una situazione delicata, che a poche ore della nuova puntata del Grande Fratello accende un dubbio: strategia o verità?