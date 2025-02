GF, scintille tra Lorenzo e Shaila: c’entra un ex di lei. Ecco perché

Che quella formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sia una coppia a dir poco scoppiettante è ormai risaputo. Nel corso dei lunghi mesi passati all’interno della Casa più spiata d’Italia infatti sono state tante le occasioni nelle quali i due si sono scontrati. In ognuna di queste però, i gieffini sono riusciti a riconciliarsi e a trovare un punto d’incontro. Questa volta, a scatenare la rabbia di Lorenzo è stato un dettaglio del passato di Shaila, che la stessa gieffina non gli aveva mai confessato prima d’ora. Ecco di cosa si tratta.

Il ciondolo della discordia

Poco fa, all’interno della Casa più spiata d’Italia, Lorenzo e Shaila sono stati protagonisti di un nuovo confronto. Questa volta a mettere zizzania nella coppia è stato un dettaglio che riguarda il passato dell’ex Velina di Striscia la Notizia e del quale Shaila, almeno inizialmente, non aveva parlato al compagno. Ecco quindi che, una volta venuto a conoscenza della verità, Spolverato si è mostrato parecchio infastidito e ha voluto parlare con la compagna per farle sapere di aver avuto dei dubbi circa la sua sincerità.

Il motivo sarebbe da ricollegare a un ciondolo che la Gatta indossa quotidianamente e che le sarebbe stato regalato da un suo ex fidanzato. Fino a qui non ci sarebbe nulla di così strano: ad far dubitare Spolverato infatti non è stato tanto il regalo in sé o il fatto che la compagna lo continui a indossare, ma che l’ex velina gli abbia nascosto la reale provenienza del gioiello fino a oggi.

Per tutti questi mesi di permanenza nella Casa infatti, la Gatta aveva sempre raccontato una storia del tutto differente a proposito di quella collana. Oggi, però, l’ex velina ha finalmente svelato la verità, precisando che in effetti si tratta di un pegno di un suo ex. Un dettaglio che ha mandato su tutte le furie Spolverato che, dinnanzi a quell’affermazione, ha iniziato a dubitare fortemente della sincerità della compagna e a chiedersi il perché di quella omissione.

Le paure di Lorenzo e le parole di Shaila

Poco fa quindi, nella zona dedicata al beauty della Casa, Spolverato ha voluto togliersi qualche dubbio con la Gatta: “La mancanza di rispetto è avermi mentito su quella cosa lì, perché tu mi avevi dato un’altra spiegazione“, ha affermato il gieffino per spiegare le ragioni del suo atteggiamento all’ex velina.

A quel punto Shaila ha voluto tranquillizzare il compagno, sottolineando di essere sempre stata sincera con lui. La Gatta ha poi concluso il discorso ribadendo di non aver mai mentito a Lorenzo e che non dovrebbe paragonarla alle sue ex: “Io non ti mento. Io i miei valori li ho, non puoi fare di tutta l’erba un fascio“.

Quindi Spolverato ha ribadito il concetto sull’importanza della sincerità nella coppia, sottolineando anche che, dal momento che i due si sono conosciuti all’interno della Casa e non sanno nulla delle loro vite precedenti, se ci fosse qualche altro dettaglio che l’ex velina gli ha tenuto nascosto, venirlo a sapere una volta usciti dal Grande Fratello sarebbe a dir poco deleterio per la loro coppia: “Non vorrei che ci fosse un’altra cosa che io magari so in un modo e tu mi menti”.

Verso la fine della conversazione, la Gatta ha cercato di sdrammatizzare invitando Spolverato a prendere più alla leggera le situazioni: “Ho capito quello che dici tu ma mi sembra così eccessivo tutto questo. Goditi la giornata con me”.

Cosa pensano i telespettatori

La clip in questione, divulgata in seguito dai canali ufficiali del Grande Fratello, è stata poi anche ricondivisa dagli utenti sui vari social. In molti a quel punto hanno iniziato a commentare quelle immagini e qualcuno ha anche avanzato qualche ipotesi sull’identità del misterioso ex che avrebbe regalato la collana a Shaila: “Quindi la collana è di quel Sasà di cui lei parlava tempo fa dicendo che le mancava?”

Arrivati a questo punto, i telespettatori non vedono l’ora di saperne di più e sperano che nel corso della prossima diretta, Alfonso e le sue opinioniste tirino in ballo l’argomento per svelare finalmente l’identità del misterioso ex fidanzato che ha suscitato la gelosia di Lorenzo.